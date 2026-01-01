এক ক্লিকে ডেটাসেট স্থাপন করুন।
ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট এবং API হিসাবে SQLite ডেটাবেসগুলি অন্বেষণ, প্রকাশ এবং ভাগ করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স সরঞ্জাম।
Datasette-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Datasette দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Datasette হলো ডেটা এক্সপ্লোর এবং পাবলিশ করার জন্য একটি ওপেন-সোর্স মাল্টি-টুল। এটি SQLite ডেটাবেস ফাইলগুলোকে নেয় এবং কোনো ব্যাক-এন্ড প্রোগ্রামিং ছাড়াই সেগুলোকে একটি বিল্ট-ইন JSON API সহ ইন্টারেক্টিভ, সার্চযোগ্য ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিকভাবে রূপান্তরিত করে। সাংবাদিক, গবেষক এবং ডেটা টিমগুলো জটিল অবকাঠামো ম্যানেজ করা ছাড়াই ডেটাসেটগুলো প্রকাশ্যে শেয়ার করতে, ডেটা-চালিত অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে এবং অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ড প্রোটোটাইপ করতে Datasette ব্যবহার করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Datasette সেলফ-হোস্ট করা সংবেদনশীল ডেটাসেটগুলোর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে, ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং অথেনটিকেশনের জন্য কাস্টম প্লাগইন ইনস্টল করার সুবিধা দেয় এবং আপনার ডেটাতে থাকা প্রতিটি কোয়েরি ও টেবিল ভিউয়ের জন্য একটি স্থায়ী, শেয়ারযোগ্য URL প্রদান করে।
Datasette-এর মূল ফিচারগুলো
ইনস্ট্যান্ট ডেটা প্রকাশ
যেকোনো SQLite ডেটাবেস ফাইল ডেটা ভলিউমে রাখুন এবং ডেটাসেট অবিলম্বে এটিকে একটি ব্রাউজযোগ্য, অনুসন্ধানযোগ্য ওয়েবসাইট হিসাবে পরিবেশন করে।
বিল্ট-ইন জেসন এপিআই
প্রতিটি টেবিল, ক্যোয়ারী এবং সারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি JSON API এন্ডপয়েন্ট হিসাবে অ্যাক্সেসযোগ্য, যা আপনার ডেটার উপরে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা সহজ করে তোলে।
শক্তিশালী SQL এক্সপ্লোরার
একটি ইন্টারেক্টিভ ক্যোয়ারী এডিটর এবং ফর্ম্যাট করা ফলাফল টেবিল সহ সরাসরি ব্রাউজারে নির্বিচারে SQL ক্যোয়ারী চালান।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
চার্টিং, ম্যাপ, অথেন্টিকেশন, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং কাস্টম এক্সপোর্ট ফরম্যাটের জন্য ১০০টিরও বেশি কমিউনিটি প্লাগইন দিয়ে ডেটাসেটকে প্রসারিত করুন।
শ্রেণীভিত্তিক ব্রাউজিং
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি দিক এবং ফিল্টার ব্যবহারকারীদের কোনো SQL না লিখে বৃহৎ ডেটাসেটগুলিতে গভীরে যেতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Datasette রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।