এক ক্লিকে DumbPad ডিপ্লয় করুন।
খুব সহজ স্ব-হোস্টেড শেয়ার করা নোটপ্যাড, রিয়েল-টাইম সহযোগিতা, মার্কডাউন প্রিভিউ, ফাজি সার্চ এবং ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা সহ।
DumbPad-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DumbPad দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ডাম্বপ্যাড হল DumbWare.io থেকে একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম, স্ব-হোস্টেড নোটপ্যাড অ্যাপ্লিকেশন, যা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি যে দ্রুত শেয়ার করা টেক্সটের জন্য খুব কমই অ্যাকাউন্ট, ডেটাবেস, বা সম্পূর্ণ কোলাবোরেশন স্যুটের সাথে আসা কোনো জটিলতার প্রয়োজন হয়। নোটপ্যাডগুলি ডিস্কে সাধারণ ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়, যা ব্যাকআপকে একটি একক ফাইল কপি এবং মাইগ্রেশনকে তুচ্ছ করে তোলে।
একাধিক ব্যবহারকারী রিয়েল টাইমে একই প্যাড সম্পাদনা করতে পারে, ফাজি ম্যাচিং সহ নোটপ্যাড জুড়ে অনুসন্ধান করতে পারে এবং গিটহাব-স্টাইলের সতর্কতা, টেবিল এবং সিনট্যাক্স-হাইলাইট করা কোড ব্লক সহ মার্কডাউন প্রিভিউ করতে পারে। ঐচ্ছিক ৪-১০ ডিজিটের পিন সুরক্ষা শেয়ার করা সার্ভারে অ্যাক্সেস সুরক্ষিত করে, যখন প্রগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ সমর্থন আপনাকে অফলাইন অ্যাক্সেসের জন্য যেকোনো ডিভাইসে ডাম্বপ্যাড ইনস্টল করতে দেয়। একটি ভিপিএস-এ স্ব-হোস্টিং আপনার নোটগুলিকে ব্যক্তিগত রাখে, প্রতিটি ব্রাউজার থেকে উপলব্ধ এবং তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা পরিবর্তন থেকে মুক্ত।
DumbPad-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম সহযোগিতা
একাধিক ব্যবহারকারী একই নোটপ্যাড একই সাথে সম্পাদনা করতে পারেন এবং প্রতিটি সংযুক্ত ব্রাউজারে পরিবর্তনগুলি সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়।
মার্কডাউন সহ প্রিভিউ
গিটহাব-স্টাইলের সতর্কতা ব্লক, প্রসারিত টেবিল, সিনট্যাক্স-হাইলাইট করা কোড এবং সঙ্কুচিতযোগ্য বিবরণ সরাসরি এডিটরের ভিতরে রেন্ডার করুন।
ফাজি অনুসন্ধান
ক্ষমাশীল অস্পষ্ট মিলের সাহায্যে ফাইলনাম এবং সম্পূর্ণ ফাইলের বিষয়বস্তু উভয় জুড়ে অনুসন্ধান করে যেকোনো নোটপ্যাড তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজুন।
ঐচ্ছিক পিন সুরক্ষা
একটি ৪-১০ অঙ্কের পিন সেট করুন যাতে সম্পূর্ণ অ্যাকাউন্ট বা ব্যবহারকারী-ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রয়োগ না করেই শেয়ার করা সার্ভারগুলিতে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করা যায়।
কোনো ডাটাবেসের প্রয়োজন নেই
নোটপ্যাডগুলি ডিস্কে সাধারণ ফাইল হিসাবে থাকে — ব্যাকআপগুলি একটি একক-ফাইল কপি এবং মাইগ্রেশন কয়েক সেকেন্ড সময় নেয়, কোনো স্কিমা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।
প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ
ফোন, ট্যাবলেট বা ডেস্কটপে DumbPad ইনস্টল করুন, প্রতিবার ব্রাউজার ট্যাব না খুলেই অফলাইন-সক্ষম অ্যাক্সেসের জন্য।
কেন Hostinger-এ DumbPad রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।