এক ক্লিকে হোমার ইনস্টল করুন।
আধুনিক, কাস্টমাইজযোগ্য সার্ভার ড্যাশবোর্ড আপনার সমস্ত স্ব-হোস্টেড পরিষেবা এক জায়গায় পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করতে।
Homarr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Homarr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Homarr হলো একটি মসৃণ, ওপেন-সোর্স ড্যাশবোর্ড যা আপনার সমস্ত সেলফ-হোস্টেড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি একক ইন্টারফেস সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডজন ডজন সার্ভিস URL বুকমার্ক করার পরিবর্তে, Homarr সেগুলিকে লাইভ স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর, সার্চ এবং কুইক অ্যাকশন সহ সুসংগঠিত টাইলস হিসাবে উপস্থাপন করে — সবই একটি পৃষ্ঠা থেকে।
আপনার নিজের VPS-এ Homarr স্থাপন করার অর্থ হলো আপনার ড্যাশবোর্ড ব্যক্তিগত থাকে, স্থানীয় নেটওয়ার্কে তাৎক্ষণিকভাবে লোড হয়, এবং চলমান কন্টেইনারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করতে এবং রিয়েল টাইমে তাদের স্বাস্থ্য প্রদর্শন করতে সরাসরি ডকারের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারে।
Homarr-এর মূল ফিচারগুলো
সেবা সংস্থা
অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে কাস্টম বোর্ড এবং ক্যাটাগরিতে গ্রুপ করুন যাতে প্রতিটি পরিষেবা এক ক্লিকেই পাওয়া যায়।
Docker ইন্টিগ্রেশন
ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই চলমান কন্টেইনারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করুন এবং তাদের অবস্থা, স্বাস্থ্য ও সম্পদের ব্যবহার প্রদর্শন করুন।
স্ট্যাটাস পর্যবেক্ষণ
নিয়মিত বিরতিতে পরিষেবাগুলি পিং করুন এবং প্রতিটি টাইলে সরাসরি লাইভ আপ/ডাউন সূচক দেখান।
কাস্টমাইজযোগ্য লেআউট
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ গ্রিড এডিটর আপনাকে আপনার কর্মপ্রবাহের সাথে মানানসই করে টাইলসগুলির আকার পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস এবং স্টাইল করার সুবিধা দেয়।
অনুসন্ধান এবং বুকমার্কস
সমস্ত কনফিগার করা পরিষেবা এবং ওয়েব জুড়ে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান, পাওয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য কীবোর্ড শর্টকাট সহ।
একাধিক ব্যবহারকারী সমর্থন
ভূমিকা-ভিত্তিক অনুমতি সহ আলাদা অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন যাতে প্রতিটি দলের সদস্য কেবল তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেখতে পায়।
কেন Hostinger-এ Homarr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।