এক ক্লিকে SABnzbd স্থাপন করুন।
স্বয়ংক্রিয় ইউজনেটের বাইনারি ডাউনলোডার যা ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই NZB ফাইলগুলিকে সারিবদ্ধ করে, যাচাই করে এবং নিষ্কাশন করে।
SABnzbd-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
SABnzbd দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
SABnzbd হল প্রধান ওপেন-সোর্স ইউজনেটের ডাউনলোডার, যা NZB ফাইল থেকে সম্পূর্ণ ফাইল পর্যন্ত পুরো পাইপলাইন স্বয়ংক্রিয় করে তোলে: একাধিক সার্ভার থেকে সমান্তরাল ডাউনলোড, PAR2 ইন্টিগ্রিটি যাচাইকরণ, স্বয়ংক্রিয় মেরামত, এবং আর্কাইভ নিষ্কাশন — সবই ম্যানুয়াল পদক্ষেপ ছাড়াই। এটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মিডিয়া অটোমেশন ওয়ার্কফ্লোর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করছে।
একটি VPS-এ SABnzbd স্ব-হোস্ট করা RSS পর্যবেক্ষণ এবং ডাউনলোড কিউগুলির জন্য 24/7 উপলব্ধতা প্রদান করে একটি হোম কম্পিউটার চালু না রেখেই। ডেটাসেন্টার ব্যান্ডউইথ প্রায়শই আবাসিক গতির চেয়ে বেশি হয়, এবং ডাউনলোডগুলি VPS স্টোরেজে জমা হয় Sonarr, Radarr, এবং বৃহত্তর মিডিয়া অটোমেশন স্ট্যাকের মাধ্যমে পরবর্তীতে স্ট্রিমিং বা পুনরুদ্ধারের জন্য।
SABnzbd-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় NZB প্রক্রিয়াকরণ
সম্পূর্ণ ডাউনলোড পাইপলাইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে — আনা, PAR2 দিয়ে যাচাই করা, অসম্পূর্ণ ফাইল মেরামত করা এবং ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই আর্কাইভ নিষ্কাশন করা।
মাল্টি-সার্ভার সাপোর্ট
একাধিক ইউজনেটের প্রদানকারীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে, অগ্রাধিকার ক্রম এবং ফিল-সার্ভার কনফিগারেশন সহ অসম্পূর্ণ নিবন্ধ কভারেজ থাকা সত্ত্বেও ডাউনলোড সম্পূর্ণ করার জন্য।
Sonarr এবং Radarr একীকরণ
জনপ্রিয় arr মিডিয়া অটোমেশন স্ট্যাকের জন্য ডাউনলোড ক্লায়েন্ট হিসাবে কাজ করে, যা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় টিভি এবং চলচ্চিত্র সংগ্রহের ওয়ার্কফ্লো সক্ষম করে।
ব্যান্ডউইথ শিডিউলিং
গতিসীমা এবং সক্রিয় সময় সেট করুন যাতে ডাউনলোডগুলি সর্বোচ্চ ব্যবহারের সময়কালে অন্যান্য পরিষেবার সাথে প্রতিযোগিতা না করে।
আরএসএস ফিড মনিটরিং
ইউজনেটের ইনডেক্সার থেকে আরএসএস ফিডগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডাউনলোড শুরু করে যখন আপনার ফিল্টারগুলির সাথে মিলে যাওয়া নতুন বিষয়বস্তু পোস্ট করা হয়।
কেন Hostinger-এ SABnzbd রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।