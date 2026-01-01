এক ক্লিকে নোটিফিউজ স্থাপন।
মাল্টি-প্রোভাইডার ডেলিভারি সহ মার্কেটিং ক্যাম্পেইন এবং ট্রানজ্যাকশনাল ইমেলের জন্য স্ব-হোস্টেড ইমেল প্ল্যাটফর্ম।
Notifuse-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Notifuse দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Notifuse হলো একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেড ইমেইল প্ল্যাটফর্ম যা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন এবং ট্রানজ্যাকশনাল ইমেইল ডেলিভারিকে একটি একক সিস্টেমে একত্রিত করে। Mailchimp বা Brevo-এর মতো সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক সার্ভিসগুলোর থেকে ভিন্ন, Notifuse আপনার নিজস্ব সার্ভারে চলে, যার ফলে প্রতি-ইমেইল ফি বাদ পড়ে এবং আপনার সাবস্ক্রাইবার ডেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে।
প্ল্যাটফর্মটি Amazon SES, Mailgun এবং Postmark সহ একাধিক ইমেইল প্রোভাইডারকে সাপোর্ট করে, তাই আপনি আপনার খরচ এবং ডেলিভারেবিলিটি রিকোয়ারমেন্টের সাথে মানানসই যেকোনো ব্যাকএন্ডের মাধ্যমে মেসেজ পাঠাতে পারবেন। একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ক্যাম্পেইন এডিটর, অডিয়েন্স সেগমেন্টেশন, ওপেন এবং ক্লিক ট্র্যাকিং, এবং প্রোগ্রাম্যাটিক ট্রানজ্যাকশনাল ইমেইলের জন্য একটি REST API মার্কেটার এবং ডেভেলপার উভয়কেই একটি সেলফ-হোস্টেড ডিপ্লয়মেন্ট থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেয়।
Notifuse-এর মূল ফিচারগুলো
ক্যাম্পেইন এডিটর
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ভিজ্যুয়াল এডিটর ব্যবহার করে ইমেল ক্যাম্পেইন তৈরি করুন, যার মধ্যে A/B টেস্টিং, শিডিউলিং এবং রিয়েল-টাইম প্রিভিউ অন্তর্ভুক্ত।
লেনদেনমূলক ইমেল API
ডাইনামিক ব্যক্তিগতকৃত কন্টেন্টের জন্য লিকুইড টেমপ্লেটিং সহ REST API এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে ইভেন্ট-ট্রিগার করা ইমেল পাঠান।
একাধিক প্রদানকারী দ্বারা বিতরণ
আপনার টেমপ্লেট বা ওয়ার্কফ্লো পরিবর্তন না করেই অ্যামাজন এসইএস, মেইলগান, পোস্টমার্ক, অথবা যেকোনো এসএমটিপি প্রদানকারীর মাধ্যমে ইমেলগুলি রুট করুন।
গ্রাহক বিভাজন
গ্রাহকের বৈশিষ্ট্য এবং পূর্ববর্তী কার্যকলাপের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট দর্শক বিভাগে প্রচারাভিযানগুলিকে লক্ষ্য করুন।
খোলা এবং ক্লিক ট্র্যাকিং
ড্যাশবোর্ডে তৈরি বিস্তারিত ওপেন রেট, ক্লিক ট্র্যাকিং এবং ডেলিভারি অ্যানালিটিক্স সহ ক্যাম্পেইনের কার্যকারিতা পরিমাপ করুন।
কেন Hostinger-এ Notifuse রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।