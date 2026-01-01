এক ক্লিকে docassemble ইনস্টল করুন।
পাইথন, YAML, এবং মার্কডাউন-এর উপর নির্মিত নির্দেশিত সাক্ষাৎকার এবং স্বয়ংক্রিয় নথি সমাবেশের জন্য একটি ওপেন-সোর্স বিশেষজ্ঞ সিস্টেম।
docassemble-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
docassemble দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
docassemble হল একটি বিনামূল্যে, ওপেন-সোর্স প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েব-ভিত্তিক নির্দেশিত ইন্টারভিউ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শেষ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং উত্তরগুলি থেকে কাস্টম ডকুমেন্ট, চুক্তি এবং ফর্ম তৈরি করে। লেখকরা YAML-এ ইন্টারভিউ লজিক লেখেন, Markdown বা DOCX-এ ডকুমেন্ট টেমপ্লেট তৈরি করেন এবং পাইথন ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা বাড়ান — কোনো কাস্টম ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি না করেই।
মূলত আইনি সহায়তা সংস্থা এবং আইন সংস্থাগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যা ক্লায়েন্ট গ্রহণ এবং ডকুমেন্ট ড্রাফটিং স্বয়ংক্রিয় করে, docassemble এখন সম্মতি, সরকারি পরিষেবা এবং এইচআর ওয়ার্কফ্লো জুড়ে বিশেষজ্ঞ সিস্টেমগুলিকে শক্তি যোগায়। একটি VPS-এ স্ব-হোস্টিং সংবেদনশীল ইন্টারভিউ উত্তর, তৈরি করা ডকুমেন্ট এবং ক্লায়েন্টের ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে রাখে, যেখানে প্রতি-ইন্টারভিউ বা প্রতি-ব্যবহারকারী কোনো ফি নেই।
docassemble-এর মূল ফিচারগুলো
নির্দেশিত সাক্ষাৎকার
শর্তসাপেক্ষ যুক্তি ব্যবহার করে সহজলভ্য, মোবাইল-বান্ধব ওয়েব ফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ইনপুট সংগ্রহ করতে YAML-এ শাখা-প্রশাখা প্রশ্ন প্রবাহ তৈরি করুন।
ডকুমেন্ট অ্যাসেম্বলি
ইন্টারভিউয়ের উত্তর থেকে মার্কডাউন বা ওয়ার্ড টেমপ্লেট ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাটিং সহ পূরণ করা DOCX, PDF, এবং RTF ডকুমেন্ট তৈরি করুন।
পাইথন এক্সটেনসিবিলিটি
যখন YAML যথেষ্ট নয় তখন সম্পূর্ণ পাইথনে প্রবেশ করুন — বাহ্যিক API কল করুন, গণনা চালান, অথবা বিদ্যমান সিস্টেমগুলির সাথে একত্রিত করুন।
ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর
টাচস্ক্রিনে স্বাক্ষর ক্যাপচার করুন এবং তৃতীয় পক্ষের ই-স্বাক্ষর পরিষেবা ছাড়াই সেগুলিকে তৈরি করা নথিতে এম্বেড করুন।
বহুভাষিক সাপোর্ট
অন্তর্নির্মিত অনুবাদ সরঞ্জাম এবং লোকেল-সচেতন তারিখ, সংখ্যা এবং মুদ্রা বিন্যাস সহ একাধিক ভাষায় একটি সাক্ষাৎকার তৈরি করুন।
বিল্ট-ইন প্লেগ্রাউন্ড
কোড এডিটর, লাইভ টেস্টিং এবং প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট সহ ব্রাউজার-ভিত্তিক ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ লেখকদের একটি আলাদা IDE ছাড়াই পুনরাবৃত্তি করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ docassemble রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।