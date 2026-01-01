এক ক্লিকে Daptin ইনস্টল করুন।
ওপেন-সোর্স হেডলেস সিএমএস যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি REST এবং GraphQL API-এর মাধ্যমে যেকোনো ডেটা মডেল উন্মুক্ত করে।
Daptin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Daptin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Daptin হলো একটি ওপেন-সোর্স ব্যাকএন্ড-অ্যাজ-এ-সার্ভিস যা যেকোনো ডেটা মডেলকে একটি সম্পূর্ণ REST এবং GraphQL API-তে পরিণত করে, যার মধ্যে ইউজার অথেন্টিকেশন, রোল-ভিত্তিক পারমিশন এবং স্টেট মেশিন বিল্ট-ইন রয়েছে। এন্ডপয়েন্ট হ্যান্ডলার লেখার পরিবর্তে, আপনি YAML বা JSON-এ এনটিটি এবং রিলেশনশিপ সংজ্ঞায়িত করেন এবং Daptin স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ CRUD ইন্টারফেস, ড্যাশবোর্ড এবং OpenAPI স্পেসিফিকেশন তৈরি করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Daptin সেল্ফ-হোস্ট করা ইউজার রেকর্ড, OAuth ক্রেডেনশিয়াল এবং আপলোড করা অ্যাসেটগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-অনুরোধ ফি ছাড়াই। সিঙ্গেল-বাইনারি ডেপ্লয়মেন্টে SQLite, PostgreSQL এবং MySQL-এর জন্য বিল্ট-ইন সাপোর্ট রয়েছে, এছাড়াও ক্লাউড-সিঙ্কড ফাইল কলামের জন্য rclone-ব্যাকড স্টোরেজ অ্যাডাপ্টার এবং ফিচারগুলো বেছে বেছে সক্রিয় করার জন্য ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটপ্লেস প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত।
Daptin-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি APIs
YAML বা JSON-এ সত্তা সংজ্ঞায়িত করুন এবং Daptin তাৎক্ষণিকভাবে REST এন্ডপয়েন্ট, একটি GraphQL স্কিমা এবং একটি OpenAPI স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করে — কোনো হ্যান্ডলার কোডের প্রয়োজন হয় না।
একাধিক ডেটাবেস ব্যাকএন্ড
দ্রুত শুরু করার জন্য SQLite-এর বিপরীতে একই ড্যাপটিন ইনস্ট্যান্স চালান, অথবা মডেল সংজ্ঞার একটি লাইনও পরিবর্তন না করে PostgreSQL এবং MySQL-এ স্কেল করুন।
অথেন্টিকেশন এবং অনুমতি
অন্তর্নির্মিত ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, OAuth2 সামাজিক লগইন, JWT অনুমোদন, এবং সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত প্রতি-সারি অনুমতি একটি পৃথক পরিচয় পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
কার্যক্রম এবং স্টেট মেশিন
অ্যাকশন চেইন এবং ফাইনাইট স্টেট মেশিন ব্যবহার করে ড্যাপটিনের মধ্যে সরাসরি ব্যবসায়িক ওয়ার্কফ্লো মডেল করুন, যা সাধারণ CRUD অর্কেস্ট্রেশনের জন্য কাস্টম সার্ভার কোড প্রতিস্থাপন করে।
ক্লাউড স্টোরেজ সিঙ্ক
অ্যাসেট কলামগুলি rclone-সমর্থিত প্রদানকারীদের মাধ্যমে ফাইল সংরক্ষণ করে, যা আপনাকে S3, গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স এবং অন্যান্য ডজনখানেক ব্যাকএন্ডে সরাসরি আপলোড সিঙ্ক করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Daptin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।