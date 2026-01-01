এক ক্লিকে ইলাস্টিকসার্চ স্থাপন করুন।
অ্যাপাচি লুসিন-এর উপর নির্মিত একটি বিতরণ করা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ ইঞ্জিন, যা সম্পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান, লগিং এবং রিয়েল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণের জন্য।
Elasticsearch-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Elasticsearch দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ইলাস্টিকসার্চ হলো একটি ডিস্ট্রিবিউটেড, রেস্টফুল সার্চ এবং অ্যানালিটিক্স ইঞ্জিন যা ইলাস্টিক স্ট্যাকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। অ্যাপাচি লুসিনের উপর নির্মিত, এটি বিশাল ডেটাসেট জুড়ে ফুল-টেক্সট সার্চ, জটিল অ্যাগ্রিগেশন এবং প্রায় রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিং সরবরাহ করে। এর ডিস্ট্রিবিউটেড আর্কিটেকচার স্বয়ংক্রিয় শার্ডিং এবং রেপ্লিকেশন সমর্থন করে, যা একটি একক নোড থেকে একটি বড় ক্লাস্টারে অনুভূমিক স্কেলেবিলিটি সক্ষম করে।
আপনার ভিপিএস-এ ইলাস্টিকসার্চ সেল্ফ-হোস্ট করা আপনাকে ধারাবাহিক কোয়েরি পারফরম্যান্সের জন্য ডেডিকেটেড রিসোর্স দেয়, ইনডেক্স কনফিগারেশন এবং রিটেনশন পলিসির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, এবং প্রতি-ডকুমেন্ট প্রাইসিং বা ভেন্ডর সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আপনার নিজস্ব লগিং, মনিটরিং এবং অ্যাপ্লিকেশন স্ট্যাকের সাথে ইন্টিগ্রেট করার ক্ষমতা দেয়।
Elasticsearch-এর মূল ফিচারগুলো
পূর্ণ-পাঠ্য অনুসন্ধান
পরিপক্ক অ্যাপাচি লুসিন লাইব্রেরির উপর নির্মিত হাইলাইটিং, ফাজি ম্যাচিং এবং প্রতিশব্দ সমর্থন সহ শক্তিশালী প্রাসঙ্গিকতা-ভিত্তিক অনুসন্ধান।
রিয়েল-টাইম ইনডেক্সিং
নথি ইনজেশনের কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে অনুসন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠে, যা ক্রমাগত আপডেট হওয়া ডেটাসেট জুড়ে প্রায় রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ এবং লাইভ অনুসন্ধান সক্ষম করে।
রিচ অ্যাগ্রিগেশন
একটি একক কোয়েরিতে মেট্রিক্স, হিস্টোগ্রাম এবং বহু-স্তরের গ্রুপ-বাই গণনা করুন, যা ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা প্রতিবেদনগুলিকে শক্তি যোগায়।
বন্টিত স্থাপত্য
ডেটার পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে উচ্চ প্রাপ্যতা এবং অনুভূমিক স্কেলেবিলিটির জন্য স্বয়ংক্রিয় শার্ডিং এবং রেপ্লিকেশন নোড জুড়ে ডেটা বিতরণ করে।
REST-ভিত্তিক জেসন এপিআই
সহজ HTTP/JSON ইন্টারফেস যেকোনো প্রোগ্রামিং ভাষাকে মালিকানাধীন ড্রাইভার বা জটিল ক্লায়েন্ট সেটআপ ছাড়াই ডেটা কোয়েরি, ইনডেক্স এবং পরিচালনা করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Elasticsearch রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।