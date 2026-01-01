এক ক্লিকে NZBGet ইনস্টলেশন করুন।
C++ এ লেখা একটি দক্ষ ইউজনেটের বাইনারি ডাউনলোডার, একটি পরিমার্জিত ওয়েব UI এবং একটি বিস্তৃত অটোমেশন ইকোসিস্টেম সহ।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
NZBGet দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
NZBGet হল C++ এ লেখা একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ইউজনেটের বাইনারি ডাউনলোডার, যা সর্বোচ্চ থ্রুপুট এবং সর্বনিম্ন CPU ও মেমরি ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ইউজনেটের সার্ভার থেকে NZB ফাইল ডাউনলোড করে, PAR2 দিয়ে অসম্পূর্ণ পোস্টগুলি মেরামত করে, RAR আর্কাইভগুলি আনপ্যাক করে এবং চূড়ান্ত ফাইলগুলি পোস্ট-প্রসেসিং স্ক্রিপ্ট বা Arr অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে হস্তান্তর করে — এই সবকিছু একটি প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব UI থেকে, যা কার্যত যেকোনো হার্ডওয়্যারে চলে।
একটি VPS-এ NZBGet স্ব-হোস্ট করা আপনার ডাউনলোডগুলিকে একটি দ্রুত নেটওয়ার্কে 24/7 চালু রাখে, আপনার বাড়ির PC-কে ব্যস্ত না রেখে। এটি Sonarr, Radarr, Lidarr এবং অন্যান্য অটোমেশন সরঞ্জামগুলির সাথে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়, যা এর REST API এর মাধ্যমে NZB URL গুলি হস্তান্তর করে।
NZBGet-এর মূল ফিচারগুলো
শিল্প-নেতৃত্বাধীন থ্রুপুট
C++ কোডবেস ন্যূনতম CPU এবং মেমরি ওভারহেড সহ দ্রুত ইউজারনেট সংযোগগুলিকে পরিপূর্ণ করে তোলে, একই VPS-এ অন্যান্য পরিষেবার জন্য স্থান রেখে।
PAR2 মেরামত ও আনপ্যাক
স্বয়ংক্রিয় যাচাইকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত পোস্ট মেরামত, এবং RAR/RAR5 নিষ্কাশন যাতে সম্পূর্ণ ডাউনলোডগুলি আপনার লাইব্রেরিতে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকে।
Servarr-এর উপযোগী REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, এবং অনুরূপ সরঞ্জামগুলি সু-সমর্থিত JSON-RPC API-এর মাধ্যমে সরাসরি NZBs হস্তান্তর করে।
শক্তিশালী পোস্ট-প্রসেসিং
প্রতিটি ডাউনলোড পর্যায়ে হুক স্ক্রিপ্ট আপনাকে মিডিয়া লাইব্রেরি স্ক্যান, বিজ্ঞপ্তি, ট্রান্সকোডিং, অথবা প্রতিটি বিভাগ অনুযায়ী যেকোনো কাস্টম ওয়ার্কফ্লো ট্রিগার করতে দেয়।
রেসপনসিভ ওয়েব ইউআই
কিউ ম্যানেজমেন্ট, প্রতি-সার্ভার পরিসংখ্যান এবং সম্পূর্ণ কনফিগারেশন অ্যাক্সেস সহ পরিষ্কার ব্রাউজার ইন্টারফেস — ডেস্কটপ এবং মোবাইলে মসৃণভাবে কাজ করে।
কেন Hostinger-এ NZBGet রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।