Diun-এর এক ক্লিকে ইনস্টলেশন।
হালকা ওজনের টুল যা ডকার ইমেজগুলির আপডেট নিরীক্ষণ করে এবং আপনার পছন্দের চ্যানেলে বিজ্ঞপ্তি পাঠায়।
Diun-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Diun দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Diun (ডকার ইমেজ আপডেট নোটিফায়ার) হলো একটি হালকা CLI টুল যা আপনার ডকার ইমেজগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং রেজিস্ট্রি-তে একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে সতর্ক করে। এটি ডকার হাব, গিটহাব কন্টেইনার রেজিস্ট্রি, গিটল্যাব, কোয়ে এবং প্রাইভেট রেজিস্ট্রি সমর্থন করে, লোড ছড়ানোর জন্য জিটার সহ একটি কনফিগারযোগ্য ক্রন শিডিউলে চেক করে।
আপনার VPS-এ Diun সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হলো এটি আপনার কন্টেইনারগুলির পাশাপাশি অবিচ্ছিন্নভাবে চলে, স্বয়ংক্রিয় কন্টেইনার আবিষ্কারের জন্য ডকার সকেটে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস সহ। আপনি নোটিফিকেশন রাউটিংয়ের মালিক — স্ল্যাক, ডিসকর্ড, ইমেল, ওয়েবহুক এবং আরও অনেক কিছু — তৃতীয় পক্ষের মনিটরিং পরিষেবাগুলিতে ইমেজ মেটাডেটা না পাঠিয়ে।
Diun-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় ইমেজ পর্যবেক্ষণ
ডিফল্টরূপে চলমান সমস্ত কন্টেইনার আবিষ্কার করে এবং পর্যবেক্ষণ করে, যাতে নতুন স্থাপনগুলি কোনো ম্যানুয়াল কনফিগারেশন ছাড়াই ট্র্যাক করা হয়।
নমনীয় বিজ্ঞপ্তি
স্ল্যাক, ডিসকর্ড, ইমেল, ওয়েবহুক এবং অন্যান্য চ্যানেল সমর্থন করে যাতে আপডেটের সতর্কতা আপনার দলের কাছে পৌঁছায় যেখানেই তারা কাজ করুক।
ক্রন-ভিত্তিক সময়সূচী
চেকগুলি একটি কনফিগারযোগ্য সময়সূচীতে চলে, ঐচ্ছিক জিটার সহ, সর্বোচ্চ ব্যবহারের সময় রেজিস্ট্রিগুলিতে অতিরিক্ত চাপ এড়াতে।
মাল্টি-রেজিস্ট্রি সমর্থন
ডকার হাব, গিটহাব, গিটল্যাব, কোয়ে এবং ব্যক্তিগত রেজিস্ট্রিগুলির সাথে কাজ করে, আপনার সম্পূর্ণ কন্টেইনার ইমেজ ল্যান্ডস্কেপ কভার করে।
কেন Hostinger-এ Diun রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।