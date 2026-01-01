এক ক্লিকে CloudBeaver ইনস্টলেশন।
ওয়েব-ভিত্তিক ডেটাবেস ব্যবস্থাপনা টুল যা ডিবিভার টিম দ্বারা নির্মিত, PostgreSQL, MySQL, MongoDB এবং আরও অনেক কিছু সমর্থন করে।
CloudBeaver-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
CloudBeaver দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
CloudBeaver হল একটি ওয়েব-ভিত্তিক ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যা জনপ্রিয় DBeaver ডেস্কটপ ক্লায়েন্টের পিছনের দল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এটি যেকোনো ব্রাউজারে পেশাদার-গ্রেডের ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে আসে, যা দলগুলিকে প্রতিটি মেশিনে ডেস্কটপ সফ্টওয়্যার ইনস্টল না করেই একটি একক ইন্টারফেস থেকে একাধিক ডেটাবেস সিস্টেম কোয়েরি, ভিজ্যুয়ালাইজ এবং পরিচালনা করতে সক্ষম করে।
আপনার VPS-এ CloudBeaver স্ব-হোস্টিং করলে ডেটাবেসের শংসাপত্র এবং কোয়েরির ফলাফল আপনার নিজস্ব নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে। আপনি পৃথক ডেটাবেসগুলিকে পাবলিক ইন্টারনেটে প্রকাশ করা এড়াতে পারেন এবং আপনার দলকে তাদের প্রয়োজনীয় ডেটাবেসগুলিতে কেন্দ্রীভূত, ভূমিকা-নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস দিতে পারেন — যেকোনো ডিভাইস থেকে, যেকোনো অবস্থান থেকে।
CloudBeaver-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক ডাটাবেস সমর্থন
একটি সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server, এবং আরও অনেকের সাথে সংযোগ করুন।
ভিজ্যুয়াল কোয়েরি বিল্ডার
একটি ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারফেস ব্যবহার করে জটিল কোয়েরি তৈরি করুন, যা ত্রুটি হ্রাস করে এবং কম অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীদের জন্য বাধা কমায়।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
সংযোগ স্তরে ব্যবহারকারীর অনুমতি পরিচালনা করুন যাতে দলের সদস্যরা শুধুমাত্র সেই ডেটাবেসগুলি দেখতে পায় যা অ্যাক্সেস করার জন্য তারা অনুমোদিত।
উন্নত SQL সম্পাদক
প্রতিদিনের উৎপাদনশীল ডেটাবেস কাজের জন্য সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং কোয়েরি ইতিহাস সহ একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদক।
ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন
একটি পৃথক BI টুলে এক্সপোর্ট না করেই কোয়েরির ফলাফল সরাসরি ব্রাউজারে চার্ট এবং গ্রাফ হিসাবে রেন্ডার করুন।
কেন Hostinger-এ CloudBeaver রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।