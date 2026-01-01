এক ক্লিকে DSpace ইনস্টল করুন।
একাডেমিক গবেষণা, থিসিস এবং ডিজিটাল সংগ্রহ সংরক্ষণ ও ভাগ করে নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত উৎসের প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহস্থল।
DSpace-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
DSpace দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
DSpace হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ওপেন-সোর্স রিপোজিটরি প্ল্যাটফর্ম, যা বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি, জাদুঘর এবং গবেষণা সংস্থাগুলিতে 2,000টিরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক রিপোজিটরিকে শক্তি যোগাচ্ছে। এটি যেকোনো ফরম্যাটের ডিজিটাল উপকরণ — প্রবন্ধ, থিসিস, ডেটাসেট, ছবি এবং অডিও — সংগ্রহ, সংগঠিত এবং সংরক্ষণ করে সমৃদ্ধ ডাবলিন কোর মেটাডেটা এবং স্থায়ী উদ্ধৃতির জন্য অবিচল হ্যান্ডেল আইডেন্টিফায়ার সহ।
আপনার নিজস্ব VPS-এ DSpace স্ব-হোস্ট করা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়বস্তু, সংরক্ষণ নীতি এবং অ্যাক্সেস নিয়মের সম্পূর্ণ মালিকানা অভ্যন্তরীণভাবে রাখে। বান্ডেল করা REST API, অ্যাঙ্গুলার ইন্টারফেস, সোলর ডিসকভারি লেয়ার এবং OAI-PMH এন্ডপয়েন্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরাবৃত্ত SaaS ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ রিপোজিটরি স্ট্যাক প্রদান করে।
DSpace-এর মূল ফিচারগুলো
আইটেম ভার্সনিং
নিবন্ধ, ডেটাসেট এবং থিসিসের একাধিক সংস্করণ ট্র্যাক করুন যাতে গবেষকরা উদ্ধৃতি ইতিহাস না হারিয়ে জমা দেওয়া বিষয়বস্তু আপডেট করতে পারেন।
OAI-PMH সংগ্রহ
বিল্ট-ইন OAI-PMH এন্ডপয়েন্ট গুগল স্কলার, BASE এবং অন্যান্য অ্যাগ্রিগেটরদের কাছে বিশ্বব্যাপী আবিষ্কারযোগ্যতার জন্য মেটাডেটা উন্মুক্ত করে।
স্থায়ী আইডি পরিচালনা করুন
প্রতিটি আইটেম একটি স্থায়ী Handle.net শনাক্তকারী পায় যাতে URL পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনঃব্র্যান্ডিং-এর পরেও লিঙ্কগুলি অক্ষত থাকে।
Solr-পাওয়ার্ড সার্চ
ডেডিকেটেড সোলার ব্যাকএন্ড লক্ষ লক্ষ আইটেম জুড়ে ফ্যাসেটেড ব্রাউজিং, ফুল-টেক্সট সার্চ এবং ব্যবহারের পরিসংখ্যান সরবরাহ করে।
বিন্যাসযোগ্য কর্মপ্রবাহ
সম্পাদকীয় পর্যালোচনার ধাপ সহ সংগ্রহ-ভিত্তিক জমা দেওয়ার কর্মপ্রবাহ অনুষদ, গ্রন্থাগার এবং বিভাগীয় নীতিগুলির সাথে মানিয়ে চলে।
COAR Notify প্রস্তুত
COAR নোটিফাই প্রোটোকলের জন্য নেটিভ সমর্থন আপনার রিপোজিটরিকে উদীয়মান উন্মুক্ত পিয়ার রিভিউ ইকোসিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে।
কেন Hostinger-এ DSpace রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।