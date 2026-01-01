এক ক্লিকে Foundry VTT স্থাপন করুন।
ম্যাপ, ক্যারেক্টার শীট, অটোমেশন এবং ভয়েস/ভিডিও ইন্টিগ্রেশন সহ অনলাইনে টেবিলটপ আরপিজি সেশন পরিচালনার জন্য একটি প্রিমিয়ার ভার্চুয়াল টেবিলটপ প্ল্যাটফর্ম।
Foundry VTT-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Foundry VTT দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফাউন্ড্রি ভার্চুয়াল টেবলেটপ হল অনলাইন টেবলেটপ রোল-প্লেয়িং গেম চালানোর জন্য শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক-কিন্তু-স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্ম। এটি একটি মডুলার জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনের উপর নির্মিত, যা ডungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, এবং কমিউনিটি মডিউলের মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন সিস্টেমের জন্য গভীর সমর্থন সহ, এটি পেশাদার-গ্রেডের ডাইনামিক লাইটিং, লাইন-অফ-সাইট, অ্যানিমেটেড টোকেন, ডাইস-রোল অটোমেশন এবং কাস্টম গেম মেকানিক্সের জন্য একটি বিস্তৃত ম্যাক্রো ভাষা সরবরাহ করে।
আপনার VPS-এ ফাউন্ড্রি স্ব-হোস্ট করা প্রতিটি ক্যাম্পেইন, ক্যারেক্টার শীট এবং যুদ্ধ মানচিত্র আপনার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখে — কোনো প্রতি-সেশন SaaS ফি নেই, কোনো মাসিক ক্লাউড খরচ নেই এবং আপনার খেলোয়াড়দের গেম ডেটাতে কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস নেই। একটি প্রদত্ত ফাউন্ড্রি লাইসেন্স প্রয়োজন এবং এটি foundryvtt.com থেকে একবার কেনা হয়।
Foundry VTT-এর মূল ফিচারগুলো
ডাইনামিক আলো এবং দৃষ্টি
টাইল-ভিত্তিক যুদ্ধের কুয়াশা, দৃষ্টিসীমা গণনা, গতিশীল আলোর উৎস এবং প্রতি-টোকেন দৃষ্টি খেলোয়াড়দের একটি চলচ্চিত্র-মানের ডানজন-ক্রল অভিজ্ঞতা দেয়।
সিস্টেম ও মডিউল মার্কেটপ্লেস
D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, এবং ১০০+ অন্যান্য সিস্টেমের জন্য নেটিভ সমর্থন কমিউনিটি মডিউল এবং কন্টেন্ট প্যাকের মাধ্যমে।
ডাইস অটোমেশন
বিল্ট-ইন ডাইস রোলার, চ্যাট ইন্টিগ্রেশন, ফর্মুলা পার্সার এবং প্রতি-সিস্টেম নিয়মাবলী সহ যা আক্রমণ রোল, ক্ষতি, সেভিং থ্রো এবং দক্ষতা পরীক্ষা স্বয়ংক্রিয় করে।
ভয়েস এবং ভিডিও চ্যাট
ঐচ্ছিক WebRTC ভয়েস এবং ভিডিও চ্যানেলগুলি সরাসরি Foundry-তে চলে, তাই গ্রুপগুলির Discord, Zoom, বা অন্যান্য বাহ্যিক টুলের প্রয়োজন হয় না।
ম্যাক্রো এবং জাভাস্ক্রিপ্ট
গেম স্টেটে জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যাক্সেস সহ একটি সম্পূর্ণ ম্যাক্রো সিস্টেম গেম মাস্টারদের জটিল মেকানিক্স স্বয়ংক্রিয় করতে, কাস্টম বোতাম তৈরি করতে এবং গতিশীল দৃশ্য তৈরি করতে দেয়।
স্থায়ী প্রচারাভিযান
বিশ্ব, চরিত্র, জার্নাল, দৃশ্য এবং প্লেয়ার ডেটা সেশন জুড়ে টিকে থাকে এবং একটি একক নামযুক্ত ভলিউমের মাধ্যমে কন্টেইনার আপডেটের পরেও অক্ষত থাকে।
কেন Hostinger-এ Foundry VTT রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।