এক ক্লিকে স্ক্রিগো স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড স্ক্রিন শেয়ারিং সার্ভার একটি বিল্ট-ইন টার্ন রিলে সহ যেকোনো ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ওয়েবআরটিসি সংযোগের জন্য।
Screego-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Screego দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
স্ক্রিগি একটি ওপেন-সোর্স স্ক্রিন শেয়ারিং সার্ভার যা দলগুলিকে তৃতীয় পক্ষের SaaS এর মাধ্যমে সংবেদনশীল স্ক্রিন কন্টেন্ট রাউট না করেই দূর থেকে সহযোগিতা করতে দেয়। এটি কম-ল্যাটেন্সি স্ট্রিমিংয়ের জন্য WebRTC ব্যবহার করে এবং একটি TURN রিলে সার্ভার বান্ডেল করে যাতে সীমাবদ্ধ কর্পোরেট ফায়ারওয়াল এবং সিমেট্রিক NAT এর মাধ্যমে সংযোগ সফল হয় — অন্যান্য সরঞ্জামগুলিতে স্ক্রিন শেয়ারিং ব্যর্থ হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণটি দূর করে।
আপনার নিজের VPS-এ স্ক্রিগি স্থাপন করা আপনাকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে একটি স্থায়ী স্ক্রিন শেয়ারিং এন্ডপয়েন্ট দেয়। মিটিং ক্ষমতার কোনো সীমা নেই, প্রতি হোস্টের জন্য কোনো সাবস্ক্রিপশন খরচ নেই, এবং শেয়ার করা কন্টেন্টে তৃতীয় পক্ষের কোনো অ্যাক্সেস নেই। অংশগ্রহণকারীরা কোনো প্লাগইন বা ডাউনলোড ছাড়াই যেকোনো আধুনিক ব্রাউজারের মাধ্যমে যোগ দিতে পারে।
Screego-এর মূল ফিচারগুলো
অন্তর্নির্মিত TURN রিলে
Screego একটি TURN/STUN সার্ভার বান্ডিল করে যাতে WebRTC সংযোগগুলি কর্পোরেট ফায়ারওয়াল এবং সিমেট্রিক NAT এর মাধ্যমে কোনো বাহ্যিক রিলে পরিষেবার প্রয়োজন ছাড়াই সফল হয়।
প্লাগইন-মুক্ত যোগদান
দর্শকগণ যেকোনো আধুনিক ব্রাউজারে একটি শেয়ার করা লিঙ্কের মাধ্যমে রুমে যোগদান করেন — কোনো এক্সটেনশন, ক্লায়েন্ট ডাউনলোড, বা অ্যাকাউন্ট নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই।
একাধিক যুগপৎ রুম
একই সাথে যেকোনো সংখ্যক স্বাধীন স্ক্রিন শেয়ারিং সেশন চালান, প্রতিটি নিজস্ব আমন্ত্রণ লিঙ্ক এবং বিচ্ছিন্ন স্ট্রিম সহ।
সীমাহীন ধারণক্ষমতা
সীমাহীন অংশগ্রহণকারীদের সাথে সীমাহীন সেশন হোস্ট করুন — ক্ষমতা আপনার VPS সংস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়, কোনো মূল্য নির্ধারণের স্তর দ্বারা নয়।
Prometheus মেট্রিক্স
সক্রিয় রুম, টার্ন সংযোগ এবং সময়ের সাথে সাথে রিলে ব্যান্ডউইথ ট্র্যাক করার জন্য প্রমিথিউস স্ক্র্যাপিংয়ের জন্য একটি /metrics এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করুন।
কেন Hostinger-এ Screego রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।