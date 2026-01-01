এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Maintenant স্থাপন করুন।
কনফিগারেশনবিহীন ডকার এবং কুবেরনেটিস পর্যবেক্ষণ, কন্টেইনারের স্বাস্থ্য, এন্ডপয়েন্ট পরীক্ষা, সার্টিফিকেট এবং একটি সর্বজনীন স্থিতি পৃষ্ঠা সহ।
Maintenant-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Maintenant দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Maintenant হল একটি ওপেন-সোর্স ইউনিফাইড মনিটরিং টুল যা একবারে বেশ কয়েকটি সেলফ-হোস্টেড টুলকে প্রতিস্থাপন করে। একটি একক কন্টেইনার স্থাপন করুন এবং এটি আপনার হোস্টে থাকা প্রতিটি ওয়ার্কলোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবিষ্কার করে, কন্টেইনারের অবস্থা, রিসোর্স ব্যবহার, HTTP এবং TCP এন্ডপয়েন্ট, TLS সার্টিফিকেট, ইমেজ আপডেট এবং নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা ঝুঁকি একটি Go-চালিত ড্যাশবোর্ড থেকে ট্র্যাক করে।
সেলফ-হোস্টার এবং ছোট দলগুলির জন্য ডিজাইন করা, Maintenant একটি একক বাইনারি হিসাবে আসে যা SQLite দ্বারা সমর্থিত, কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস বা লগ শিপারের প্রয়োজন হয় না। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে বিল্ট-ইন প্রমাণীকরণ ছাড়াই আসে এবং আপনার বিদ্যমান রিভার্স প্রক্সির পিছনে থাকার উদ্দেশ্যে তৈরি, যাতে আপনি আপনার স্ট্যাক জুড়ে একটি একক পরিচয় স্তর বজায় রাখতে পারেন এবং প্রতি-হোস্ট বা প্রতি-মেট্রিক মূল্য ছাড়াই প্রতিটি মেট্রিক, লগ লাইন এবং অ্যালার্টের মালিকানা রাখতে পারেন।
Maintenant-এর মূল ফিচারগুলো
কন্টেইনার স্বয়ংক্রিয় আবিষ্কার
প্রতিটি ডকার কন্টেইনার এবং কিউবারনেটিস ওয়ার্কলোড এটি শুরু হওয়ার মুহূর্তেই সনাক্ত করে, স্টেট পরিবর্তন, রিস্টার্ট লুপ এবং লগ স্ট্রিমিং সহ।
এন্ডপয়েন্ট এবং হার্টবিট পরীক্ষা
HTTP, TCP, এবং cron হার্টবিট মনিটর ডকার লেবেলের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করে, কনফিগারযোগ্য ব্যর্থতা এবং পুনরুদ্ধার থ্রেশহোল্ড সহ।
TLS শংসাপত্র পর্যবেক্ষণ
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিরীক্ষিত HTTPS এন্ডপয়েন্ট থেকে সার্টিফিকেট আমদানি করে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০, ১৪, ৭, ৩ এবং ১ দিন আগে সতর্ক করে।
সম্পদ মেট্রিক্স
কন্টেইনার প্রতি রিয়েল-টাইম CPU, মেমরি, নেটওয়ার্ক এবং ডিস্ক I/O চার্ট করে, ডিবাউন্সড থ্রেশহোল্ড অ্যালার্টের মাধ্যমে গোলমাল কম রেখে।
ইন্টেলিজেন্স আপডেট
OCI রেজিস্ট্রি স্ক্যান করে ইমেজ ডাইজেস্ট তুলনা করার জন্য, যাতে আপনি সঠিকভাবে জানতে পারেন কোন ওয়ার্কলোডগুলির জন্য নতুন সংস্করণ অপেক্ষা করছে।
সর্বজনীন স্ট্যাটাস পৃষ্ঠা
গ্রাহক এবং সতীর্থদের জন্য সার্ভার-প্রেরিত ইভেন্ট দ্বারা চালিত একটি রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস পৃষ্ঠায় মনিটরের তীব্রতাকে একত্রিত করে।
কেন Hostinger-এ Maintenant রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।