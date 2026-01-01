এক ক্লিকে LibreDesk স্থাপন করুন।
টিকেটিং, লাইভ চ্যাট, ইমেল ইনবক্স এবং এসএলএ ব্যবস্থাপনা সহ একটি ওপেন-সোর্স ওমনিচ্যানেল গ্রাহক সহায়তা প্ল্যাটফর্ম।
LibreDesk-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LibreDesk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LibreDesk হল একটি ওপেন-সোর্স গ্রাহক সহায়তা প্ল্যাটফর্ম যা ইমেল, লাইভ চ্যাট এবং অন্যান্য চ্যানেল থেকে কথোপকথনগুলিকে একটি একক টিম ওয়ার্কস্পেসে একত্রিত করে। যেকোনো আকারের সহায়তা দলের জন্য তৈরি, এটি প্রথম যোগাযোগ থেকে সমাধান পর্যন্ত সম্পূর্ণ সহায়তা জীবনচক্রকে কভার করে অ্যাসাইনমেন্ট, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, SLA ট্র্যাকিং, ক্যানড রেসপন্স এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি সমীক্ষার জন্য সরঞ্জাম সহ।
LibreDesk স্ব-হোস্টিং আপনার দলকে কথোপকথনের ইতিহাস এবং গ্রাহক ডেটার সম্পূর্ণ মালিকানা দেয়, কোনো এজেন্ট-প্রতি বা টিকিট-প্রতি ফি ছাড়াই। আপনি পরিকাঠামো, ইন্টিগ্রেশন এবং ডেটা ধরে রাখার নীতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন, তৃতীয় পক্ষের SaaS প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডেটা রাউট না করে সরাসরি আপনার ইমেল ইনবক্স এবং চ্যাট উইজেটগুলিকে সংযুক্ত করে।
LibreDesk-এর মূল ফিচারগুলো
সর্ব-চ্যানেল ইনবক্স
ইমেল, লাইভ চ্যাট এবং API-ভিত্তিক কথোপকথন একটি সমন্বিত ইনবক্স থেকে পরিচালনা করুন, যাতে এজেন্টদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য ট্যাবগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে না হয়।
SLA ব্যবস্থাপনা
প্রতিটি ইনবক্সের জন্য প্রতিক্রিয়া এবং সমাধানের সময় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন এবং সময়সীমা লঙ্ঘিত হওয়ার আগে স্বয়ংক্রিয় সতর্কতা পান।
অটোমেশন নিয়মাবলী
কথোপকথনের শর্তাবলী এবং এজেন্টের উপলব্ধতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় অ্যাসাইনমেন্ট, ট্যাগিং, অগ্রাধিকার পরিবর্তন এবং উত্তর ট্রিগার করুন।
পূর্বনির্ধারিত উত্তর
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য উত্তর টেমপ্লেটগুলি সংরক্ষণ করুন এবং অনুসন্ধান করুন যাতে এজেন্টরা সাধারণ প্রশ্নগুলির ধারাবাহিকভাবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিতে পারে।
CSAT সমীক্ষা
সমাধানের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্তুষ্টি সমীক্ষা পাঠান এবং সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি এজেন্ট, দল এবং ইনবক্সের স্কোর ট্র্যাক করুন।
কেন Hostinger-এ LibreDesk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।