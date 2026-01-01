এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Eclipse Hawkbit স্থাপন করুন।
সংযুক্ত এজ ডিভাইসগুলির ফ্লিটে ফার্মওয়্যার এবং সফটওয়্যার রোল আউট করার জন্য ওপেন-সোর্স আইওটি আপডেট ব্যবস্থাপনা।
Eclipse Hawkbit-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Eclipse Hawkbit দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Eclipse Hawkbit হলো একটি ডোমেইন-স্বাধীন ব্যাক-এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক যা IP-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত সীমাবদ্ধ এজ ডিভাইস, গেটওয়ে এবং কন্ট্রোলারগুলিতে সফটওয়্যার আপডেট রোল আউট করার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাভা এবং স্প্রিং-এর উপর নির্মিত, এটি ফ্লিট অপারেটরদের শিল্প স্কেলে ওভার-দ্য-এয়ার আপডেটগুলি শিডিউল করতে, টার্গেট করতে এবং মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভার-সাইড অবকাঠামো সরবরাহ করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Hawkbit সেল্ফ-হোস্ট করা ডিভাইস ইনভেন্টরি, আর্টিফ্যাক্ট বাইনারি এবং রোলআউট টেলিমেট্রি আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো ডিভাইস প্রতি ফি বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। এটি ডিভাইসগুলির জন্য ডাইরেক্ট ডিভাইস ইন্টিগ্রেশন API এবং আপনার নিজস্ব টুলস থেকে ক্যাম্পেইন অর্কেস্ট্রেট করার জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট API উন্মুক্ত করে।
Eclipse Hawkbit-এর মূল ফিচারগুলো
লক্ষ্যযুক্ত রোলআউট
ডিভাইস অ্যাট্রিবিউট দ্বারা রোলআউট গ্রুপ সংজ্ঞায়িত করুন এবং সাফল্যের থ্রেশহোল্ড এবং স্বয়ংক্রিয় রোলব্যাক ট্রিগার সহ নিয়ন্ত্রিত তরঙ্গগুলিতে আপডেটগুলি অগ্রসর করুন।
আর্টিফ্যাক্ট রিপোজিটরি
চেকসাম যাচাইকরণ সহ একটি বিল্ট-ইন আর্টিফ্যাক্ট স্টোর থেকে ফার্মওয়্যার ছবি, ওএস প্যাকেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন বান্ডেল আপলোড, সংস্করণ এবং পরিবেশন করুন।
সরাসরি ডিভাইস এপিআই
ডিভাইসগুলি কাস্টম ট্রান্সপোর্ট কোড ছাড়াই নির্ধারিত আপডেটগুলি আনতে, অগ্রগতি জানাতে এবং ইনস্টলেশন ফলাফল নিশ্চিত করতে DDI REST ইন্টারফেস পোল করে।
মাল্টি-টেন্যান্ট প্রস্তুত
প্রতিটি টেন্যান্টের জন্য ডিভাইস ফ্লিট, ব্যবহারকারী এবং সফটওয়্যার রিপোজিটরিগুলিকে আলাদা করুন — যা গ্রাহকের স্থাপন ব্যবস্থাপনা বা পণ্য লাইন পৃথক করার জন্য কার্যকর।
ব্যবস্থাপনা REST API
রোলআউট, লক্ষ্য, বিতরণ সেট এবং সফটওয়্যার মডিউলগুলিকে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে চালিত করুন যাতে CI/CD পাইপলাইন এবং বিদ্যমান অপারেশন টুলিংয়ের সাথে একীভূত করা যায়।
RabbitMQ ইভেন্ট বাস
ডিভাইসের অবস্থার পরিবর্তন এবং রোলআউট ইভেন্টগুলি RabbitMQ-তে স্ট্রিম করুন যাতে ডাউনস্ট্রিম সিস্টেমগুলি ডেটাবেস পোল না করেই রিয়েল টাইমে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
কেন Hostinger-এ Eclipse Hawkbit রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।