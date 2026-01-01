এক ক্লিকে ইনস্টলেশন করে ড্রাগনফ্লাই স্থাপন করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন, রেডিস-সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন-মেমরি ডেটা স্টোর যা আধুনিক হার্ডওয়্যারের জন্য তৈরি করা হয়েছে রেডিজের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি থ্রুপুট সরবরাহ করতে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Dragonfly দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ড্রাগনফ্লাই একটি আধুনিক ইন-মেমোরি ডেটা স্টোর যা Redis এবং Memcached API-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার অর্থ Redis ব্যবহার করে এমন যেকোনো বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন শুধুমাত্র কানেকশন স্ট্রিং পরিবর্তন করে ড্রাগনফ্লাইতে স্যুইচ করতে পারে। মাল্টি-কোর সিপিইউ-এর জন্য একটি শেয়ার্ড-নাথিং থ্রেড-পার-কোর আর্কিটেকচার ব্যবহার করে শুরু থেকে তৈরি করা ড্রাগনফ্লাই একই হার্ডওয়্যারে Redis-এর চেয়ে ২৫ গুণ বেশি থ্রুপুট সরবরাহ করে, একই ডেটাসেটের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে কম মেমরি ব্যবহার করার সময়।
ড্রাগনফ্লাই স্ব-হোস্ট করা আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে প্রতি-অপারেশন খরচ বা কানেকশন সীমা ছাড়াই একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ক্যাশে এবং ডেটা স্ট্রাকচার স্টোর দেয়। বিল্ট-ইন HTTP অ্যাডমিন কনসোল যেকোনো ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য সার্ভার মেট্রিক্স এবং ডায়াগনস্টিকস সরবরাহ করে, Redis CLI এবং প্রতিটি Redis ক্লায়েন্ট লাইব্রেরির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের পাশাপাশি।
Dragonfly-এর মূল ফিচারগুলো
Redis API সামঞ্জস্যপূর্ণ
Redis প্রতিস্থাপন হিসাবে সরাসরি ব্যবহার করুন — Redis ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি ব্যবহার করে এমন যেকোনো অ্যাপ শুধুমাত্র সংযোগ স্ট্রিং পরিবর্তন করে Dragonfly-এর সাথে কাজ করে।
25× Redis থ্রুপুট
মাল্টি-থ্রেডেড শেয়ার্ড-নাথিং আর্কিটেকচার সমস্ত CPU কোরকে পরিপূর্ণ করে তোলে, একই হার্ডওয়্যারে সিঙ্গেল-থ্রেডেড রেডিসের চেয়ে প্রতি সেকেন্ডে ২৫ গুণ বেশি অপারেশন সরবরাহ করে।
কম মেমরি ব্যবহার
অভিনব ডেটা স্ট্রাকচার বাস্তবায়ন একই ডেটাসেটের জন্য রেডিজের তুলনায় ৩০% পর্যন্ত মেমরি ব্যবহার কমায়, যা আপনাকে একটি ছোট ভি.পি.এস.-এ আরও ডেটা সংরক্ষণ করতে দেয়।
বিল্ট-ইন Admin Console
একই পোর্টে HTTP অ্যাডমিন ইন্টারফেস সার্ভার পরিসংখ্যান, মেমরি ব্যবহার এবং ডায়াগনস্টিকস সরবরাহ করে, যা সরাসরি একটি ব্রাউজার থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য।
Memcached সামঞ্জস্যপূর্ণ
রেডিস কমান্ডের পাশাপাশি মেমক্যাশেড টেক্সট প্রোটোকল কমান্ড গ্রহণ করে, যা এটিকে একই সাথে উভয় ক্যাশিং সিস্টেমের জন্য একটি ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Dragonfly রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।