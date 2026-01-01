এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে লগটো স্থাপন করুন।
OAuth 2.0, OIDC, এবং এন্টারপ্রাইজ SSO সাপোর্ট সহ একটি ব্যাপক পরিচয় এবং প্রমাণীকরণ প্ল্যাটফর্ম।
Logto-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Logto দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Logto হলো একটি আধুনিক আইডেন্টিটি এবং অ্যাক্সেস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েব, মোবাইল এবং API অ্যাপ্লিকেশনগুলোর জন্য সম্পূর্ণ অথেন্টিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রদান করে। এটি আউট-অফ-দ্য-বক্স OAuth 2.0, OpenID Connect এবং SAML বাস্তবায়ন করে, প্রি-বিল্ট সাইন-ইন UI কম্পোনেন্ট, সোশ্যাল লগইন ইন্টিগ্রেশন, MFA এবং রোল-বেসড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সহ — যাতে টিমগুলো স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি না করেই প্রোডাকশন-গ্রেড অথেন্টিকেশন যোগ করতে পারে।
আপনার VPS-এ Logto সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে একটি নির্দিষ্ট খরচে সীমাহীন ইউজার, ক্রেডেনশিয়াল এবং সেশন ডেটার উপর সম্পূর্ণ ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং ডেটা রেসিডেন্সি বা কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণের নমনীয়তা দেয় যা থার্ড-পার্টি অথেন্টিকেশন সার্ভিসগুলো পূরণ করতে পারে না।
Logto-এর মূল ফিচারগুলো
OAuth 2.0 & OIDC
কাস্টম প্রমাণীকরণ লজিক না লিখে অ্যাপ্লিকেশন এবং API সুরক্ষিত করার জন্য শিল্প-মানসম্মত প্রোটোকল।
সামাজিক লগইন ইন্টিগ্রেশন
ন্যূনতম কনফিগারেশন সহ যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনে গুগল, গিটহাব, মাইক্রোসফট এবং আরও অনেক সামাজিক প্রদানকারী যোগ করুন।
মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন
TOTP, SMS, এবং ইমেল OTP মাল্টি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ এবং পাসওয়ার্ডবিহীন লগইন ফ্লো ব্যবহার করে অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিত করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ভূমিকা, অনুমতি এবং সুযোগ নির্ধারণ করুন যাতে প্রতিটি ব্যবহারকারী বা অ্যাপ্লিকেশন ঠিক কী অ্যাক্সেস করতে পারে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা
অন্তর্নির্মিত সংস্থা এবং দলীয় কাঠামো এবং প্রতি-সংস্থা SSO সহ মাল্টি-টেন্যান্ট SaaS অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সমর্থন করুন।
কেন Hostinger-এ Logto রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।