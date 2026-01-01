এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে অ্যাপাচি স্ট্রিমপার্ক স্থাপন করুন।
অ্যাপাচি ফ্লিংক এবং স্পার্কের জন্য ওয়ান-স্টপ স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং ক্লাউড-নেটিভ রিয়েল-টাইম কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম।
Apache StreamPark-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache StreamPark দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
অ্যাপাচি স্ট্রিমপার্ক একটি টপ-লেভেল অ্যাপাচি প্রজেক্ট যা অ্যাপাচি ফ্লিংক এবং অ্যাপাচি স্পার্কের উপর নির্মিত রিয়েল-টাইম স্ট্রিম প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির সম্পূর্ণ লাইফসাইকেলকে একত্রিত করে। এটি প্রি-বিল্ট API এবং কানেক্টরগুলির একটি ডেভেলপার-কেন্দ্রিক ফ্রেমওয়ার্ককে একটি ক্লাউড-নেটিভ অপারেশনস কনসোলের সাথে একত্রিত করে, যা একটি একক ওয়েব UI থেকে স্ট্রিমিং জবগুলি কম্পাইল, ডেপ্লয়, মনিটর এবং স্কেল করার সুবিধা দেয়।
আপনার নিজস্ব VPS-এ স্ট্রিমপার্ক সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার ফ্লিংক জবের আর্টিফ্যাক্ট, ডেপ্লয়মেন্ট হিস্টরি এবং অপারেশনাল মেটাডেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, একই সাথে একটি হাইপারস্কেলারের উপর একটি পৃথক স্ট্রিম-প্রসেসিং কন্ট্রোল প্লেন চালানোর খরচ ও জটিলতা দূর করে।
Apache StreamPark-এর মূল ফিচারগুলো
Flink এবং Spark একত্রিত
মাল্টি-ভার্সন রানটাইম সমর্থন সহ একটি একক কনসোল থেকে অ্যাপাচি ফ্লিংক এবং অ্যাপাচি স্পার্ক স্ট্রিমিং জবস ডেভেলপ করুন, স্থাপন করুন এবং পরিচালনা করুন।
ব্রাউজারে জব তৈরি
সিনট্যাক্স হাইলাইটিং, ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজমেন্ট এবং সংস্করণ ইতিহাস সহ একটি ওয়েব এডিটরে Flink SQL এবং JAR-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন লিখুন।
ওয়ান-ক্লিক ডিপ্লয়মেন্ট
ব্রাউজার না ছেড়েই প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি স্ট্যান্ডঅ্যালোন, হ্যাডুপ ২.x/৩.x-এ YARN, অথবা কিউবারনেটিস ক্লাস্টারগুলিতে কাজ চালু করুন।
বিল্ট-ইন মনিটরিং
রিয়েল-টাইম স্ট্যাটাস ড্যাশবোর্ড এবং সতর্কতা ইন্টিগ্রেশন সহ চলমান কাজ, চেকপয়েন্ট, সেভপয়েন্ট এবং ব্যর্থতার ঘটনাগুলি ট্র্যাক করুন।
সমৃদ্ধ কানেক্টর ইকোসিস্টেম
Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse, এবং অন্যান্য বিগ-ডেটা ও ML সিস্টেমের জন্য পূর্ব-নির্মিত সংযোগকারীগুলির সাহায্যে দ্রুত শিপ করুন।
কেন Hostinger-এ Apache StreamPark রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।