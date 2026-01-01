Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Planka-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Planka দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Planka হলো একটি ফ্রি, ওপেন-সোর্স কানবান বোর্ড অ্যাপ্লিকেশন, যা এমন ওয়ার্কগ্রুপের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাদের ট্রেলোর একটি সহজ, সেলফ-হোস্টেড বিকল্প প্রয়োজন। রিয়েল-টাইম আপডেট, ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ কার্ড ম্যানেজমেন্ট এবং একটি ক্লিন ইন্টারফেসের সাথে, Planka টিমগুলোকে প্রজেক্ট সংগঠিত করতে, টাস্ক ট্র্যাক করতে এবং সহযোগিতা করতে সাহায্য করে কোনো প্রোপাইটারি SaaS প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভর না করে বা প্রতি-ব্যবহারকারী সাবস্ক্রিপশন ফি পরিশোধ না করেই।
আপনার নিজের VPS-এ Planka সেলফ-হোস্ট করা সমস্ত প্রজেক্ট ডেটা, অ্যাটাচমেন্ট এবং টিম কমিউনিকেশন আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই ডেপ্লয়মেন্টে নির্ভরযোগ্য ডেটা স্টোরেজের জন্য PostgreSQL এবং সুরক্ষিত HTTPS অ্যাক্সেসের জন্য Traefik ইন্টিগ্রেশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডেপ্লয়মেন্টের সময় আপনি যে ক্রেডেনশিয়াল কনফিগার করবেন, সেগুলোর সাহায্যে প্রথম লঞ্চে একটি অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়।
Planka-এর মূল ফিচারগুলো
রিয়েল-টাইম কানবান বোর্ড
WebSocket সংযোগ দ্বারা চালিত লাইভ আপডেটের মাধ্যমে সমস্ত দলের সদস্যদের জন্য পরিবর্তনগুলি তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শিত হয়।
Drag-and-drop cards
তালিকাগুলির মধ্যে কাজগুলি সরান এবং স্বজ্ঞাত ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে অগ্রাধিকারগুলি পুনর্বিন্যাস করুন।
File attachments
কাজের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদগুলি সুসংগঠিত রাখতে ফাইল এবং ছবি সরাসরি কার্ডে সংযুক্ত করুন।
টাস্ক মন্তব্য
রিয়েল-টাইম বিজ্ঞপ্তি সহ কার্ড মন্তব্যের মাধ্যমে দলের সদস্যদের সাথে কাজ নিয়ে আলোচনা করুন।
Labels and due dates
রঙিন লেবেল দিয়ে কার্ডগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করুন এবং প্রকল্প জুড়ে সময়সীমা ট্র্যাক করতে নির্ধারিত তারিখ সেট করুন।
মাল্টি-প্রজেক্ট বোর্ড
আলাদা বোর্ড ব্যবহার করে একাধিক প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করুন, প্রতিটি বোর্ডের নিজস্ব তালিকা এবং সদস্য সহ।
কেন Hostinger-এ Planka রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।