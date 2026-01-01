এক ক্লিকে Excalidraw স্থাপন করুন।
হাতে আঁকা শৈলীর ডায়াগ্রাম, ওয়্যারফ্রেম এবং সহযোগী স্কেচ তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স ভার্চুয়াল হোয়াইটবোর্ড।
Excalidraw-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Excalidraw দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Excalidraw একটি মার্জিত ভার্চুয়াল হোয়াইটবোর্ড যা প্রযুক্তিগত ডায়াগ্রামিংকে একটি সৃজনশীল, হাতে আঁকা অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে। কঠোর, আনুষ্ঠানিক ডায়াগ্রামিং সরঞ্জামগুলির বিপরীতে, Excalidraw হোয়াইটবোর্ড ব্রেনস্টর্মিংয়ের জৈব, স্কেচি নান্দনিকতাকে গ্রহণ করে ডিজিটাল সুবিধা এবং সুরক্ষিত টিম সেশনের জন্য এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সহ রিয়েল-টাইম সহযোগিতা প্রদান করে।
আপনার নিজের VPS-এ Excalidraw স্ব-হোস্ট করা আপনার দলকে একটি ব্যক্তিগত, সর্বদা উপলব্ধ হোয়াইটবোর্ডিং সরঞ্জাম দেয় যেখানে আপনার ডায়াগ্রাম, আর্কিটেকচার স্কেচ এবং ব্রেনস্টর্মিং সেশনগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যেই থাকে — কোনো ডেটা গোপনীয়তার উদ্বেগ নেই, কোনো সাবস্ক্রিপশন খরচ নেই এবং বাহ্যিক পরিষেবাগুলির উপর কোনো নির্ভরতা নেই।
Excalidraw-এর মূল ফিচারগুলো
হাতে আঁকা নান্দনিকতা
একটি অর্গানিক, স্কেচি স্টাইল সহ ডায়াগ্রাম রেন্ডার করে যা ভিজ্যুয়াল তৈরি করার বাধা কমায় এবং জটিল ধারণাগুলিকে আরও সহজবোধ্য করে তোলে।
রিয়েল-টাইম কোলাবোরেশন
একাধিক ব্যবহারকারী একই ক্যানভাসে একই সাথে স্কেচ করতে পারেন, যেখানে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সেশনগুলিকে ব্যক্তিগত ও সুরক্ষিত রাখে।
অসীম ক্যানভাস
সীমাহীন অঙ্কন স্থান দলগুলিকে পুনর্গঠন ছাড়াই অবাধে ডায়াগ্রাম প্রসারিত করতে দেয় — বড় স্থাপত্য ডায়াগ্রাম এবং ব্রেনস্টর্মিং সেশনের জন্য আদর্শ।
নমনীয় এক্সপোর্ট
PNG, SVG, বা শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক হিসাবে ডায়াগ্রাম রপ্তানি করুন, যা ডকুমেন্টেশন, উপস্থাপনা এবং ডিজাইন সরঞ্জামগুলিতে ভিজ্যুয়াল এম্বেড করা সহজ করে তোলে।
অফলাইন-রেডি PWA
প্রোগ্রেসিভ ওয়েব অ্যাপ হিসেবে লোকাল-ফার্স্ট স্টোরেজ সহ কাজ করে, ফলে সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ডায়াগ্রামগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে।
কেন Hostinger-এ Excalidraw রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।