এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে MicroBin স্থাপন করুন।
রাস্টে তৈরি হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড পেস্টবিন এবং ফাইল শেয়ারার, কিউআর কোড, মেয়াদোত্তীর্ণ পেস্ট এবং বিল্ট-ইন ইউআরএল শর্টনার সহ।
MicroBin-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
MicroBin দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
মাইক্রোবিন হল একটি ছোট, দ্রুত, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত পেস্টবিন এবং ফাইল-শেয়ারিং পরিষেবা যা রাস্টে লেখা হয়েছে। একটি একক বাইনারি ওয়েব UI, ফাইল আপলোড, পেস্ট শেয়ারিং, URL শর্টনিং এবং একটি অ্যাডমিন প্যানেল পরিবেশন করে — কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস নেই, কোনো PHP রানটাইম নেই, কোনো ভারী নির্ভরতা ট্রি নেই। ডিফল্ট স্থাপন ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যূনতম, যাতে এটি একটি ছোট VPS-এ ব্যবহারযোগ্য থাকে এবং তবুও সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কভার করে যার জন্য লোকেরা একটি পেস্টবিন স্ব-হোস্ট করে।
আপনার নিজের VPS-এ মাইক্রোবিন স্ব-হোস্ট করা আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে শেয়ার করা স্নিপেট, স্ক্রিনশট এবং ছোট লিঙ্কগুলিকে রাখে, ট্র্যাফিক প্যাটার্ন মাইনিং বা বিজ্ঞাপন সন্নিবেশকারী পাবলিক পরিষেবাগুলির পরিবর্তে। পেস্টগুলি পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত হতে পারে, পড়ার পরে পুড়িয়ে ফেলার জন্য সেট করা যেতে পারে, ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপ্ট করা যেতে পারে, অথবা চিরতরে পিন করা যেতে পারে এবং প্রতিটি পেস্ট দ্রুত মোবাইল হস্তান্তরের জন্য একটি QR কোড এবং ছোট URL সহ আসে।
MicroBin-এর মূল ফিচারগুলো
পেস্ট এবং ফাইল আপলোড
আকার সীমা, স্বয়ংক্রিয় সিনট্যাক্স হাইলাইটিং এবং ইনলাইন প্রিভিউ সহ যেকোনো ধরনের টেক্সট স্নিপেট শেয়ার করুন এবং ফাইল আপলোড করুন।
বিল্ট-ইন ইউআরএল শর্টনার
দীর্ঘ লিঙ্কগুলিকে সংক্ষিপ্ত, ব্র্যান্ডেড URL-এ পরিণত করুন যা আপনার নিজস্ব ডোমেনে হোস্ট করা হবে, একটি পৃথক শর্টনার পরিষেবা স্থাপন না করেই।
মেয়াদোত্তীর্ণ এবং বার্ন পেস্ট
গোপনীয়তার সাথে ধরে রাখার ভারসাম্য বজায় রাখতে ডিফল্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার সময়সীমা, পড়ার পর মুছে ফেলার নীতি, অথবা চিরতরে পেস্ট পিন করার বিকল্পগুলি বেছে নিন।
ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন
ঐচ্ছিক ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন নিশ্চিত করে যে, একটি পাসফ্রেজ দিয়ে শেয়ার করা সংবেদনশীল স্নিপেটগুলির জন্য সার্ভার কখনও প্লেইনটেক্সট দেখতে পায় না।
QR কোড এবং অ্যাডমিন UI
প্রতিটি পেস্ট মোবাইল হ্যান্ডঅফের জন্য একটি QR কোড পায়, এবং একটি অ্যাডমিন প্যানেল আপনাকে একটি স্ক্রিন থেকে যেকোনো পেস্ট ব্রাউজ করতে, সম্পাদনা করতে বা মুছে ফেলতে দেয়।
একক Rust বাইনারি
কোনো বাহ্যিক ডেটাবেস নেই, কোনো রেডিস নেই, কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্কার নেই — শুধু একটি ছোট রাস্ট প্রক্রিয়া যা ক্ষুদ্রতম VPS প্ল্যানগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
কেন Hostinger-এ MicroBin রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।