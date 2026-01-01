এক ক্লিকে Budibase স্থাপন করুন।
ব্যাপক কোডিং ছাড়াই অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাডমিন প্যানেল এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো তৈরির জন্য একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম।
Budibase-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Budibase দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Budibase হলো একটি ওপেন-সোর্স লো-কোড প্ল্যাটফর্ম যা টিমগুলোকে একটি ভিজ্যুয়াল ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ বিল্ডারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ টুলস, ড্যাশবোর্ড এবং স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো তৈরি করতে দেয়। এটি PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API এবং এর নিজস্ব বিল্ট-ইন ডাটাবেসের সাথে সংযুক্ত হয়, যা ডেটা সোর্সগুলোকে কয়েক সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কার্যকরী অ্যাপ্লিকেশনে পরিণত করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Budibase সেলফ-হোস্ট করা আপনার অবকাঠামোর মধ্যে ব্যবসায়িক-গুরুত্বপূর্ণ ডেটা এবং অ্যাপ্লিকেশন লজিক রাখে, যা ক্লাউড-হোস্টেড লো-কোড টুলস পূরণ করতে পারে না এমন ডেটা সার্বভৌমত্ব এবং কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। সম্পূর্ণ স্ট্যাক — অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস, ওয়ার্কার, CouchDB, Redis এবং MinIO — কোনো বাহ্যিক নির্ভরতা ছাড়াই একটি একক ডিপ্লয়মেন্টে চলে।
Budibase-এর মূল ফিচারগুলো
ভিজ্যুয়াল অ্যাপ বিল্ডার
ড্র্যাগ-এন্ড-ড্রপ উপাদান — টেবিল, ফর্ম, চার্ট এবং বোতাম — একটি ক্যানভাসে টেনে এনে ফ্রন্টএন্ড কোড না লিখে কার্যকরী ব্যবসায়িক অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করুন।
বহু-উৎস ডেটা সংযোগ
PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API এবং বিল্ট-ইন CouchDB ডেটাবেসের সাথে সংযোগ করুন যাতে অ্যাপগুলি আপনার বিদ্যমান ডেটা উৎস থেকে পড়তে ও লিখতে পারে।
ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন
অনুমোদন প্রবাহ, বিজ্ঞপ্তি এবং ডেটা অপারেশনে ম্যানুয়াল ধাপগুলি প্রতিস্থাপন করতে ট্রিগার, শর্ত এবং অ্যাকশন সহ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি সংজ্ঞায়িত করুন।
ভূমিকা-ভিত্তিক অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
অ্যাপ্লিকেশন স্তরে ব্যবহারকারীদের ভূমিকা বরাদ্দ করুন যাতে প্রতিটি দলের সদস্য তাদের দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত ডেটা এবং ক্রিয়া দেখতে পায়।
কাস্টম জাভাস্ক্রিপ্ট লজিক
যখন ভিজ্যুয়াল বাইন্ডিং যথেষ্ট না হয়, তখন জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করুন, যা ডেভেলপারদের ডেটা রূপান্তর এবং শর্তাধীন আচরণের উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।
কেন Hostinger-এ Budibase রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।