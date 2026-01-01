এক ক্লিকে Emby ইনস্টলেশন।
ব্যক্তিগত মিডিয়া সার্ভার যা আপনার ভিডিও, সঙ্গীত এবং ছবিগুলিকে যেকোনো জায়গা থেকে যেকোনো ডিভাইসে সংগঠিত করে এবং স্ট্রিম করে।
Emby-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Emby দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
এমবি একটি ব্যাপক ব্যক্তিগত মিডিয়া সার্ভার যা আপনার সম্পূর্ণ মিডিয়া সংগ্রহ — চলচ্চিত্র, টিভি শো, সঙ্গীত এবং ছবি — একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেকোনো ডিভাইসে বিষয়বস্তু রূপান্তর করে এবং স্ট্রিম করে, রিয়েল-টাইম ট্রান্সকোডিং ক্লায়েন্টের ক্ষমতা বা নেটওয়ার্কের অবস্থা নির্বিশেষে মসৃণ প্লেব্যাক নিশ্চিত করে।
আপনার নিজের ভিপিএস-এ এমবি হোস্ট করা আপনাকে 24/7 উপলব্ধতা, রিমোট স্ট্রিমিংয়ের জন্য এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড আপলোড গতি এবং একাধিক একযোগে দর্শকদের জন্য ডেডিকেটেড ট্রান্সকোডিং সংস্থান সরবরাহ করে। আপনার মিডিয়া লাইব্রেরি এবং মেটাডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কোনো সাবস্ক্রিপশন স্তর প্লেব্যাক বা স্টোরেজ সীমিত করে না।
Emby-এর মূল ফিচারগুলো
স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সকোডিং
রিয়েল-টাইম ভিডিও এবং অডিও রূপান্তর যেকোনো ডিভাইসে মসৃণ প্লেব্যাক নিশ্চিত করে, মূল ফাইল ফরম্যাট বা ক্লায়েন্টের ক্ষমতা নির্বিশেষে।
সরাসরি টিভি এবং ডিভিআর
লাইভ টেলিভিশন দেখুন এবং একটি বিল্ট-ইন DVR সহ রেকর্ডিং শিডিউল করুন, ঐতিহ্যবাহী কেবল সাবস্ক্রিপশনগুলিকে একটি স্ব-পরিচালিত সমাধান দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।
মোবাইল সিঙ্ক
অফলাইন দেখার জন্য স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটে মিডিয়া ডাউনলোড করুন, যাতে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও বিষয়বস্তু অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে।
প্যারেন্টাল কন্ট্রোল
পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য নিরাপদ, বয়স-উপযোগী মিডিয়া পরিবেশ তৈরি করতে প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধতা এবং দেখার সময়সূচী সেট করুন।
মাল্টি-লাইব্রেরি সাপোর্ট
সিনেমা, টিভি, সঙ্গীত এবং ছবিগুলিকে সমৃদ্ধ মেটাডেটা, আর্টওয়ার্ক এবং রেটিং সহ আলাদা লাইব্রেরিতে সংগঠিত করুন, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনা হবে।
কেন Hostinger-এ Emby রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।