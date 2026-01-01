Eclipse Mosquitto এক ক্লিকে ইনস্টল করুন।
পাবলিশ/সাবস্ক্রাইব মেসেজিংয়ের মাধ্যমে IoT ডিভাইস, সেন্সর এবং অ্যাপ্লিকেশন সংযোগ করার জন্য লাইটওয়েট ওপেন-সোর্স MQTT ব্রোকার।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Eclipse Mosquitto দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Eclipse Mosquitto হলো MQTT প্রোটোকলের রেফারেন্স ওপেন-সোর্স বাস্তবায়ন, যা 5.0, 3.1.1 এবং 3.1 ভার্সন সাপোর্ট করে। MQTT-এর মিনিমাল বাইনারি ওভারহেড এবং পাবলিশ/সাবস্ক্রাইব মডেল এটিকে IoT সেন্সর নেটওয়ার্ক, হোম অটোমেশন হাব এবং ব্যান্ডউইথ ও ব্যাটারি লাইফ গুরুত্বপূর্ণ এমন যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড চয়েস করে তোলে। Mosquitto সিঙ্গেল Raspberry Pi হোম সেটআপ থেকে শুরু করে বৃহৎ আকারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল IoT ডেপ্লয়মেন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে ডেপ্লয় করা হয়।
এই টেমপ্লেটটি Mosquitto ডেপ্লয় করে ডিফল্টভাবে পাসওয়ার্ড অথেন্টিকেশন চালু রেখে এবং মেসেজ ডেটা ও কনফিগারেশনের জন্য পারসিস্টেন্ট স্টোরেজ সহ। সেলফ-হোস্টিং আপনাকে প্রতি-ডিভাইস ফি ছাড়াই আনলিমিটেড কানেকশন এবং মেসেজ, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্টের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং ধারাবাহিক লো-ল্যাটেন্সি ডেলিভারি দেয়, যা শেয়ার্ড ক্লাউড ব্রোকাররা গ্যারান্টি দিতে পারে না।
Eclipse Mosquitto-এর মূল ফিচারগুলো
MQTT প্রোটোকল সাপোর্ট
MQTT সংস্করণ 5.0, 3.1.1, এবং 3.1 সমর্থন করে, যা IoT ডিভাইস, লাইব্রেরি এবং ক্লায়েন্ট টুলসের সম্পূর্ণ পরিসরের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে।
পাসওয়ার্ড প্রমাণীকরণ
পূর্ব-কনফিগার করা পাসওয়ার্ড-ভিত্তিক প্রমাণীকরণ ব্রোকার শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকেই অননুমোদিত সংযোগগুলিকে ব্লক করে, কোনো অতিরিক্ত সেটআপের প্রয়োজন ছাড়াই।
মেসেজ স্থায়িত্ব
সংরক্ষিত বার্তা এবং QoS ডেলিভারি গ্যারান্টি ব্রোকার রিস্টার্টের পরেও টিকে থাকে, যা নিশ্চিত করে যে ডাউনটাইমের পর পুনরায় সংযোগকারী ডিভাইসগুলি অনুপস্থিত আপডেটগুলি পায়।
বিষয় অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ
ACL নিয়মাবলী ক্লায়েন্টদের নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে প্রকাশ বা সাবস্ক্রাইব করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে, যা সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত বহু-ভাড়াটে ব্রোকার কনফিগারেশন সক্ষম করে।
TLS এনক্রিপশন
নেটিভ TLS/SSL সমর্থন সমস্ত ক্লায়েন্ট সংযোগ এনক্রিপ্ট করে, অনির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক জুড়ে পরিবহনের সময় সেন্সর ডেটা এবং নিয়ন্ত্রণ কমান্ড সুরক্ষিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Eclipse Mosquitto রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
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এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
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