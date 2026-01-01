এক ক্লিকে FlareSolverr স্থাপন করুন।
প্রক্সি সার্ভার যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়েব স্ক্র্যাপিং এবং মিডিয়া অটোমেশন টুলের জন্য Cloudflare এবং DDoS-GUARD সুরক্ষা বাইপাস করে।
FlareSolverr-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FlareSolverr দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FlareSolverr হলো একটি বিশেষায়িত প্রক্সি সার্ভার, যা হেডলেস Chromium ব্যবহার করে JavaScript চ্যালেঞ্জ, CAPTCHA এবং Cloudflare ও DDoS-GUARD দ্বারা আরোপিত অন্যান্য অ্যান্টি-বট সুরক্ষা মেকানিজম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান করে। এটি একটি সহজ HTTP API উন্মুক্ত করে, যা Jackett এবং Prowlarr-এর মতো টুলগুলো ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই সুরক্ষিত সাইটগুলোতে অ্যাক্সেস করতে কল করে।
আপনার VPS-এ FlareSolverr সেলফ-হোস্ট করা হেডলেস ব্রাউজার অপারেশনের জন্য ডেডিকেটেড রিসোর্স, আপনার মিডিয়া অটোমেশন স্ট্যাকের জন্য 24/7 প্রাপ্যতা এবং রেসিডেন্সিয়াল IPs-এর তুলনায় Cloudflare চ্যালেঞ্জে সাফল্যের উন্নত হার নিশ্চিত করে, যেগুলোকে ফ্ল্যাগ করা বা থ্রটল করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
FlareSolverr-এর মূল ফিচারগুলো
Cloudflare বাইপাস
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লাউডফ্লেয়ার জেএস চ্যালেঞ্জ এবং ব্রাউজার ইন্টিগ্রিটি চেক সমাধান করে যাতে ডাউনস্ট্রিম টুলগুলি ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং ছাড়াই সুরক্ষিত সাইটগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।
সহজ HTTP API
একটি সহজ REST এন্ডপয়েন্ট উন্মুক্ত করে যা যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন ন্যূনতম ইন্টিগ্রেশন প্রচেষ্টায় চ্যালেঞ্জ-সমাধানকারী প্রক্সির মাধ্যমে অনুরোধগুলি রুট করার জন্য কল করতে পারে।
সেশন ম্যানেজমেন্ট
কুকি স্টোরেজ ব্যবহার করে স্থায়ী ব্রাউজার সেশন বজায় রাখে, যাতে একই সাইটে বারবার অনুরোধ করার সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে চ্যালেঞ্জগুলি পুনরায় সমাধান করা এড়ানো যায়।
হেডলেস ক্রোমিয়াম
একটি বাস্তব ব্রাউজার ইঞ্জিন ব্যবহার করে এমন চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে যা মৌলিক HTTP ক্লায়েন্টদের ব্লক করে, আধুনিক বট সনাক্তকরণ সিস্টেমের বিরুদ্ধে উচ্চতর সাফল্যের হার অর্জন করে।
arr স্ট্যাক সামঞ্জস্যপূর্ণ
Jackett, Prowlarr, এবং অন্যান্য মিডিয়া অটোমেশন টুল দ্বারা Cloudflare-সুরক্ষিত ইনডেক্সারের জন্য একটি প্রথম-শ্রেণীর প্রক্সি বিকল্প হিসাবে স্থানীয়ভাবে সমর্থিত।
কেন Hostinger-এ FlareSolverr রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।