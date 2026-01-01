এক ক্লিকে অ্যাপাচি পিনোট স্থাপন করুন।
বিশাল স্কেলে স্ট্রিমিং এবং ব্যাচ ডেটার উপর সাব-সেকেন্ড অ্যানালিটিক্সের জন্য তৈরি একটি রিয়েল-টাইম ডিস্ট্রিবিউটেড ওল্যাপ ডেটাস্টোর।
Apache Pinot-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Apache Pinot দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Apache Pinot হল একটি রিয়েল-টাইম ডিস্ট্রিবিউটেড OLAP ডেটাস্টোর যা লিঙ্কডইন-এ তৈরি করা হয়েছে এবং উবার, স্ট্রাইপ, ওয়ালমার্ট, টার্গেট, এবং স্ল্যাক দ্বারা বিলিয়ন বিলিয়ন ইভেন্টের উপর ব্যবহারকারী-মুখী অ্যানালিটিক্স চালিত করতে উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এটি কাফকা এবং কিনেসিসের মতো স্ট্রিমিং উৎস থেকে ডেটা গ্রহণ করে, সেইসাথে S3 এবং HDFS-এর মতো ব্যাচ উৎস থেকেও, এবং হাজার হাজার সমসাময়িক ব্যবহারকারী থাকলেও মিলি সেকেন্ডের মধ্যে SQL কোয়েরির উত্তর দেয়।
আপনার নিজের VPS-এ পিনোট স্ব-হোস্ট করা কোয়েরি লেটেন্সি, রিটেনশন নীতি এবং টেন্যান্ট কনফিগারেশনকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখে, কোনো প্রতি-কোয়েরি বিলিং বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই। পিনোট কন্ট্রোলার স্কিমা ব্যবস্থাপনা, টেবিল কনফিগারেশন এবং অ্যাড-হক SQL অনুসন্ধানের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েব কনসোল সরবরাহ করে।
Apache Pinot-এর মূল ফিচারগুলো
এক সেকেন্ডের কম এসকিউএল ক্যোয়ারী
স্টার-ট্রি, ইনভার্টেড এবং রেঞ্জ ইনডেক্স সহ কলামভিত্তিক স্টোরেজ বিলিয়ন বিলিয়ন সারির ডেটার ক্ষেত্রে p99 কোয়েরি লেটেন্সি মিলিসেকেন্ডে প্রদান করে।
রিয়েল-টাইম ও ব্যাচ ইনজেশন
Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS, এবং JDBC-এর জন্য নেটিভ কানেক্টর আপনাকে একটি একক টেবিলের মধ্যে স্ট্রিমিং এবং ঐতিহাসিক ডেটা মিশ্রিত করতে দেয়।
উচ্চ সমান্তরালতা
পূর্ব-গণনা ছাড়াই ব্যবহারকারী-মুখী ড্যাশবোর্ড এবং অভ্যন্তরীণ অ্যানালিটিক্স পণ্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার কোয়েরির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
বিল্ট-ইন কোয়েরি কনসোল
পিনোট কন্ট্রোলার টেবিল ব্রাউজ করা, অ্যাড-হক SQL চালানো এবং স্কিমা, সেগমেন্ট ও টেন্যান্ট পরিচালনা করার জন্য একটি ওয়েব UI সরবরাহ করে।
আপসার্ট এবং ডিডুপ টেবিল
প্রাইমারি-কি আপসার্ট এবং আংশিক আপডেট পিনোটকে চেঞ্জ-ডেটা-ক্যাপচার এবং পরিবর্তনযোগ্য ইভেন্ট স্ট্রিমের জন্য উপযুক্ত করে তোলে, শুধু অ্যাপেন্ড-অনলি লগ-এর জন্য নয়।
কেন Hostinger-এ Apache Pinot রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
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