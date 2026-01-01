এক ক্লিকে ফোরজেও স্থাপন করুন।
হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড গিট পরিষেবা, একটি সম্পূর্ণ ওয়েব ইন্টারফেস, পুল রিকোয়েস্ট, ইস্যু ট্র্যাকিং এবং CI/CD পাইপলাইন সহ।
Forgejo-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Forgejo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Forgejo হল একটি কমিউনিটি-চালিত, সেল্ফ-হোস্টেড গিট পরিষেবা যা Gitea-এর একটি ফর্ক হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে স্বচ্ছতা এবং ব্যবহারকারীর ক্ষমতায়নের উপর দৃঢ়ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এটি দলগুলোর সফটওয়্যার প্রোজেক্ট হোস্ট, কোলাবোরেট এবং ম্যানেজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করে — রিপোজিটরি ম্যানেজমেন্ট এবং কোড রিভিউ থেকে শুরু করে ইস্যু ট্র্যাকিং, উইকি এবং বিল্ট-ইন CI/CD অ্যাকশন পর্যন্ত — একটি হালকা, রিসোর্স-দক্ষ প্যাকেজে যা একটি ছোট VPS-এ স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
Forgejo ব্যবহার করে আপনার গিট ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেল্ফ-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার সোর্স কোডের সম্পূর্ণ মালিকানা, থার্ড-পার্টি প্ল্যাটফর্মের উপর কোনো নির্ভরতা নেই এবং ডেটা রেসিডেন্সি প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্পূর্ণ সম্মতি। আপনি এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড কোলাবোরেশন ফিচার পান প্রতি-ব্যবহারকারী সিট প্রাইসিং ছাড়াই অথবা বাহ্যিক প্রদানকারীদের নীতি পরিবর্তনের ঝুঁকির কারণে আপনার দলকে তাদের নিজস্ব রিপোজিটরি থেকে লক আউট হওয়ার ভয় ছাড়াই।
Forgejo-এর মূল ফিচারগুলো
সম্পূর্ণ গিট হোস্টিং
SSH এবং HTTPS অ্যাক্সেস, ব্রাঞ্চ সুরক্ষা এবং কোড পর্যালোচনার জন্য একটি ওয়েব-ভিত্তিক ডিফারেন্স ভিউয়ার সহ রিপোজিটরিগুলি হোস্ট করুন।
পুল রিকোয়েস্ট ও পর্যালোচনা
মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনলাইন মন্তব্য, অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা এবং মার্জ কৌশল সহ কাঠামোগত কোড পর্যালোচনা কর্মপ্রবাহ।
সমস্যা ট্র্যাকিং
বিল্ট-ইন ইস্যু ট্র্যাকার, যা লেবেল, মাইলস্টোন এবং প্রজেক্ট বোর্ড ব্যবহার করে সম্পর্কিত কোডের পাশাপাশি কাজ পরিচালনা করে।
অন্তর্নির্মিত CI/CD অ্যাকশন
GitHub Actions-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অটোমেশন আপনাকে কোনো বাহ্যিক CI পরিষেবা ছাড়াই সরাসরি ফরজেওতে পরীক্ষা এবং স্থাপন করতে দেয়।
প্যাকেজ রেজিস্ট্রি
একটি সমন্বিত সাপ্লাই চেইনের জন্য আপনার সোর্স কোডের মতো একই প্ল্যাটফর্মে ডকার ইমেজ, এনপিএম প্যাকেজ এবং অন্যান্য আর্টিফ্যাক্ট হোস্ট করুন।
ফেডারেশন সাপোর্ট
ActivityPub-ভিত্তিক ফেডারেশন ক্রস-ইনস্ট্যান্স সহযোগিতার অনুমতি দেয়, যা কোনো একক কেন্দ্রীভূত হোস্টিং প্রদানকারীর উপর নির্ভরতা কমায়।
কেন Hostinger-এ Forgejo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।