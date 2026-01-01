এক ক্লিকে Gitea স্থাপন করুন।
রিপোজিটরি, সমস্যা ট্র্যাকিং এবং টিম সহযোগিতার সরঞ্জাম সহ হালকা ওজনের স্ব-হোস্টেড গিট প্ল্যাটফর্ম।
Gitea-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Gitea দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Gitea হল একটি লাইটওয়েট, ওপেন-সোর্স গিট হোস্টিং প্ল্যাটফর্ম যা টিমগুলোকে বড় DevOps প্ল্যাটফর্মগুলোর অতিরিক্ত ঝামেলা ছাড়াই একটি প্রাইভেট কোড হোম দেয়। এটি একটি পরিষ্কার ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে রিপোজিটরি ম্যানেজমেন্ট, পুল রিকোয়েস্ট, ইস্যু ট্র্যাকিং, কোড রিভিউ এবং SSH অ্যাক্সেস প্রদান করে — এবং পরিমিত সার্ভার রিসোর্সে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।
আপনার VPS-এ Gitea সেলফ-হোস্ট করার অর্থ হল আপনার সোর্স কোড এবং কোলাবোরেশন ডেটা আপনার নিয়ন্ত্রিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে। এই ডিপ্লয়মেন্ট নির্ভরযোগ্য ডেটা পার্সিস্টেন্সের জন্য Gitea-কে একটি MySQL ডেটাবেসের সাথে যুক্ত করে এবং SSH পোর্ট ফরওয়ার্ডিং অন্তর্ভুক্ত করে যাতে ডেভেলপাররা স্ট্যান্ডার্ড গিট ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করে পুশ এবং পুল করতে পারে।
Gitea-এর মূল ফিচারগুলো
রিপোজিটোরি ব্যবস্থাপনা
যেকোনো আকারের দলের জন্য শাখা সুরক্ষা, মার্জ রিকোয়েস্ট এবং কোড রিভিউ ওয়ার্কফ্লো সহ সম্পূর্ণ গিট রিপোজিটরি হোস্টিং।
সমস্যা ট্র্যাকিং
আপনার কোডের পাশাপাশি কাজ সংগঠিত করার জন্য লেবেল, মাইলস্টোন এবং প্রোজেক্ট বোর্ড সহ বিল্ট-ইন ইস্যু ট্র্যাকার।
SSH এবং HTTPS অ্যাক্সেস
ডেভেলপাররা তাদের বিদ্যমান গিট টুল ব্যবহার করে কোনো ওয়ার্কফ্লো পরিবর্তন ছাড়াই SSH বা HTTPS এর মাধ্যমে পুশ এবং পুল করতে পারে।
Webhooks এবং CI/CD
ওয়েবহুক সমর্থন এবং জনপ্রিয় CI/CD সিস্টেমগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন স্বয়ংক্রিয় টেস্টিং এবং ডিপ্লয়মেন্ট পাইপলাইন সক্ষম করে।
হালকা পদচিহ্ন
Gitea ছোট সার্ভারে দক্ষতার সাথে চলে, যা এটিকে কর্মক্ষমতা ত্যাগ না করে একটি সাধারণ VPS-এ স্থাপন করা ব্যবহারিক করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Gitea রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।