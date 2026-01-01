এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে Flipt স্থাপন করুন।
গিট-নেটিভ স্টোরেজ এবং উন্নত টার্গেটিং ক্ষমতা সহ স্ব-হোস্টেড ফিচার ফ্ল্যাগ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম।
Flipt-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Flipt দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্লিপ্ট (Flipt) হল একটি ওপেন-সোর্স ফিচার ফ্ল্যাগ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা ডেভেলপমেন্ট টিমগুলিকে তাদের রিলিজ প্রক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়। এটি আপনাকে গিট রিপোজিটরিগুলিতে আপনার কোডের পাশাপাশি ফ্ল্যাগ কনফিগারেশনগুলি সংরক্ষণ করতে দেয়, যা আপনার টিম ইতিমধ্যেই ব্যবহার করে এমন কোড রিভিউ ওয়ার্কফ্লোগুলির সাথে একত্রিত হয়। ওয়েব ইন্টারফেসটি কোড পরিবর্তন বা পুনরায় স্থাপন করার প্রয়োজন ছাড়াই টিমের প্রত্যেকের জন্য ফ্ল্যাগ তৈরি করা, ব্যবহারকারীর সেগমেন্ট সংজ্ঞায়িত করা এবং শতাংশ-ভিত্তিক রোলআউট কনফিগার করা সহজ করে তোলে।
আপনার ভিপিএস-এ ফ্লিপ্ট স্ব-হোস্টিং করা সংবেদনশীল ফিচার ফ্ল্যাগ লজিক এবং ব্যবহারকারী টার্গেটিং ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার পরিকাঠামোর মধ্যে রাখে, যা নিরাপত্তা নীতিগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে এবং ভেন্ডর লক-ইন দূর করে। আপনি বাণিজ্যিক ফিচার ফ্ল্যাগ পরিষেবাগুলির মতো একই ক্ষমতাগুলি অনেক কম খরচে পান।
Flipt-এর মূল ফিচারগুলো
গিট-নেটিভ স্টোরেজ
আপনার গিট রিপোজিটরিগুলিতে ফিচার ফ্ল্যাগ কনফিগারেশন সংরক্ষণ করুন, যা আপনাকে সংস্করণ নিয়ন্ত্রণ, কোড পর্যালোচনা এবং প্রতিটি পরিবর্তনের জন্য অডিট ইতিহাস প্রদান করবে।
উন্নত লক্ষ্যকরণ
সম্পূর্ণ প্রকাশের আগে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে বৈশিষ্ট্যগুলি চালু করতে কাস্টম অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর সেগমেন্ট সংজ্ঞায়িত করুন।
শতাংশ রোলআউট
ধীরে ধীরে ব্যবহারকারীদের একটি নির্দিষ্ট শতাংশের কাছে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ করুন, ঝুঁকি হ্রাস করে এবং সম্পূর্ণ স্থাপনার আগে ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে।
REST & gRPC APIs
জনপ্রিয় ভাষার জন্য ব্যাপক API এবং ক্লায়েন্ট SDK যেকোনো অ্যাপ্লিকেশনকে ন্যূনতম বিলম্ব সহ ফ্ল্যাগ মূল্যায়ন করতে দেয়।
বহু-পরিবেশ সাপোর্ট
একটি একক ইনস্ট্যান্স থেকে ডেভেলপমেন্ট, স্টেজিং এবং প্রোডাকশন পরিবেশের জন্য আলাদা ফ্ল্যাগ কনফিগারেশন পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Flipt রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।