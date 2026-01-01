এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ডিলিউজ স্থাপন করুন।
একটি ওয়েব ইন্টারফেস, প্লাগইন সাপোর্ট, এবং নির্বিঘ্ন মিডিয়া অটোমেশন ইন্টিগ্রেশনসহ লাইটওয়েট BitTorrent ক্লায়েন্ট।
Deluge-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Deluge দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Deluge হলো libtorrent লাইব্রেরির উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ফিচার-সমৃদ্ধ, হালকা BitTorrent ক্লায়েন্ট, যা একটি পরিষ্কার ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে সমস্ত প্রয়োজনীয় টরেন্ট ম্যানেজমেন্ট ক্ষমতা সরবরাহ করে। এটি প্রোটোকল এনক্রিপশন, DHT, পিয়ার এক্সচেঞ্জ, প্রক্সি রাউটিং, স্পিড কন্ট্রোল এবং একটি প্লাগইন ইকোসিস্টেম সমর্থন করে — যা এটিকে সাধারণ ডাউনলোড এবং অ্যাডভান্সড মিডিয়া অটোমেশন সেটআপ উভয়ের জন্যই একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে।
একটি VPS-এ Deluge ডেপ্লয় করা আপনার বাড়ির ইন্টারনেট সংযোগ বা ডেটা ক্যাপ ব্যবহার না করেই অবিচ্ছিন্ন সিডিং এবং ডাউনলোডের জন্য ডেডিকেটেড ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে। সর্বদা চালু থাকা এই পরিবেশ প্রাইভেট ট্র্যাকারে স্বাস্থ্যকর অনুপাত বজায় রাখে, Sonarr এবং Radarr-এর মতো অটোমেশন টুলগুলির সাথে সহজে ইন্টিগ্রেট করে, এবং একটি স্ট্যাটিক IP অ্যাড্রেস সহ ডেডিকেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে আপনার টরেন্ট কার্যকলাপকে আইসোলেট করে রাখে।
Deluge-এর মূল ফিচারগুলো
ব্রাউজার-ভিত্তিক ইন্টারফেস
যেকোনো ডিভাইস থেকে একটি রেসপনসিভ ওয়েব UI এর মাধ্যমে সমস্ত টরেন্ট পরিচালনা করুন, কোনো ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট ইনস্টল না করে বা সরাসরি সার্ভার অ্যাক্সেস বজায় না রেখে।
মিডিয়া অটোমেশন ইন্টিগ্রেশন
স্বয়ংক্রিয় বিষয়বস্তু ডাউনলোড, পুনঃনামকরণ এবং লাইব্রেরি সংগঠনের জন্য Sonarr, Radarr, এবং Lidarr-এর সাথে স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়।
প্রোটোকল এনক্রিপশন
আইএসপি থ্রটলিং কমাতে এবং সার্ভারে সমস্ত টরেন্ট কার্যকলাপের জন্য গোপনীয়তা উন্নত করতে বিটটরেন্ট ট্র্যাফিক এনক্রিপ্ট করে।
প্লাগইন সিস্টেম
লেবেল, সময়সূচী, আরএসএস ফিড, ওয়েব সিড এবং রিমোট ক্লায়েন্ট ব্যবস্থাপনার জন্য প্লাগইন ব্যবহার করে কার্যকারিতা প্রসারিত করুন।
সূক্ষ্ম গতি নিয়ন্ত্রণ
সারাদিন ধরে ব্যান্ডউইথের ব্যবহার পরিচালনা করতে সময়সূচী সমর্থন সহ গ্লোবাল এবং প্রতি-টরেন্ট আপলোড/ডাউনলোড সীমা নির্ধারণ করুন।
কেন Hostinger-এ Deluge রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।