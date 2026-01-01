এক ক্লিকে হামহাব ইনস্টল করুন।
ব্যক্তিগত টিম কমিউনিটি তৈরির জন্য ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং ইন্ট্রানেট প্ল্যাটফর্ম।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
HumHub দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
হামহাব (HumHub) একটি ওপেন-সোর্স এন্টারপ্রাইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম যা সংস্থাগুলিকে ব্যক্তিগত, স্ব-হোস্টেড ইন্ট্রানেট কমিউনিটি তৈরি করতে সক্ষম করে। এটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের পরিচিত অনুভূতি — অ্যাক্টিভিটি স্ট্রিম, স্পেস (গ্রুপ চ্যানেল), সরাসরি মেসেজিং, ব্যবহারকারীর প্রোফাইল এবং নোটিফিকেশন — একটি অভ্যন্তরীণ টিম প্ল্যাটফর্মের নিয়ন্ত্রণ এবং গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তার সাথে একত্রিত করে। স্ল্যাক (Slack) বা মাইক্রোসফ্ট টিমস (Microsoft Teams)-এর মতো হোস্টেড বিকল্পগুলির বিপরীতে, হামহাব সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব পরিকাঠামোতে চলে যেখানে প্রতি ব্যবহারকারীর জন্য কোনো খরচ নেই বা আপনার সার্ভার থেকে কোনো ডেটা বাইরে যায় না।
একটি মডুলার আর্কিটেকচারের উপর নির্মিত, হামহাব ১০০টিরও বেশি বিনামূল্যে এবং প্রিমিয়াম মডিউলের একটি মার্কেটপ্লেস অফার করে যা উইকি, ক্যালেন্ডার, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, পোল, ফাইল শেয়ারিং এবং LDAP/অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অথেন্টিকেশন কভার করে — যা এটিকে যেকোনো দল বা সংস্থার নির্দিষ্ট সহযোগিতার প্রয়োজনে অভিযোজিত করে তোলে।
HumHub-এর মূল ফিচারগুলো
স্পেস এবং চ্যানেল
সম্প্রদায়গুলিকে নির্দিষ্ট স্পেসগুলিতে সংগঠিত করুন — প্রতিটি নিজস্ব কার্যকলাপের স্ট্রিম, সদস্য, ফাইল এবং মডিউল সহ — দল, বিভাগ বা প্রকল্পের জন্য।
১০০+ বিনামূল্যে মডিউল
মার্কেটপ্লেস মডিউলগুলির সাথে কার্যকারিতা বাড়ান যা উইকি, ক্যালেন্ডার, পোল, টাস্ক বোর্ড, ফাইল শেয়ারিং এবং ভিডিও কল কভার করে — বেশিরভাগ বিনামূল্যে উপলব্ধ।
LDAP এবং SSO
LDAP, অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি, SAML, অথবা সোশ্যাল লগইন ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের প্রমাণীকরণ করুন, আপনার বিদ্যমান ডিরেক্টরি পরিকাঠামোর সাথে পরিচয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীভূত করে।
REST API অ্যাক্সেস
সম্পূর্ণ REST API আপনাকে HumHub-কে বাহ্যিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে একত্রিত করতে, ব্যবহারকারী প্রভিশনিং স্বয়ংক্রিয় করতে এবং প্ল্যাটফর্মের উপরে কাস্টম ওয়ার্কফ্লো তৈরি করতে দেয়।
কাস্টম থিম
আপনার প্রতিষ্ঠানের ভিজ্যুয়াল পরিচয়ের সাথে মেলাতে কাস্টম থিম এবং ব্র্যান্ডিং প্রয়োগ করুন, যার মধ্যে লোগো, রঙ এবং CSS ওভাররাইড অন্তর্ভুক্ত, মূল ফাইল পরিবর্তন না করেই।
কেন Hostinger-এ HumHub রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।