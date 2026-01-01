এক ক্লিকে কেইলা স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স নিউজলেটার এবং ইমেল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম যা Mailchimp, Brevo, এবং Sendinblue-এর একটি স্ব-হোস্টেড বিকল্প হিসাবে তৈরি করা হয়েছে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Keila দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
কেইলা একটি ওপেন-সোর্স নিউজলেটার এবং ইমেল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম যা আপনাকে আপনার গ্রাহক তালিকা বৃদ্ধি করতে, সেগমেন্ট করতে এবং তাদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে Mailchimp, Brevo, বা অন্যান্য বাণিজ্যিক SaaS-এর উপর নির্ভর না করে। উচ্চ ডেলিভারিবিলিটি এবং কনকারেন্ট থ্রুপুটের জন্য Elixir এবং Phoenix-এ নির্মিত, এটি একটি পরিষ্কার ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর, স্বয়ংক্রিয় প্রচারাভিযান, A/B টেস্টিং, গ্রাহক বিভাজন, এবং ডাবল অপ্ট-ইন নিশ্চিতকরণ ফ্লো প্রদান করে — আপনার নিজস্ব SMTP প্রদানকারীর দ্বারা সমর্থিত, যাতে আপনি প্রেরণের খ্যাতি এবং যোগাযোগের ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন।
আপনার VPS-এ কেইলা স্ব-হোস্ট করা নিউজলেটার, ইন্ডি প্রকাশক এবং ছোট ব্যবসাগুলিকে সীমাহীন গ্রাহক এবং সীমাহীন প্রেরণ দেয় প্রতি-যোগাযোগ মূল্যের ঝামেলা ছাড়াই, যা কয়েক হাজার পাঠকের পর বেদনাদায়কভাবে বৃদ্ধি পায়। যেকোনো SMTP প্রদানকারী সংযুক্ত করুন — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, আপনার নিজস্ব postfix — এবং প্রতিটি গ্রাহক সম্পর্কের মালিক হন।
Keila-এর মূল ফিচারগুলো
ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ এডিটর
পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ব্লক, ছবি আপলোড এবং লাইভ প্রিভিউ সহ ভিজ্যুয়াল নিউজলেটার এডিটর অ-ডেভেলপারদের জন্য প্রচারাভিযান ডিজাইন করা সহজ করে তোলে।
গ্রাহক বিভাজন
সাবস্ক্রিপশন ট্যাগ, কাস্টম ফিল্ড বা কার্যকলাপের ধরণের উপর ভিত্তি করে সেগমেন্ট সংজ্ঞায়িত করুন, তারপর নির্দিষ্ট শ্রোতা অংশের কাছে লক্ষ্যযুক্ত প্রচারাভিযান পাঠান।
ডাবল অপ্ট-ইন নিশ্চিতকরণ
অন্তর্নির্মিত নিশ্চিতকরণ প্রবাহ ডিফল্টরূপে ডাবল অপ্ট-ইন প্রয়োগ করে, প্রেরকের সুনাম রক্ষা করে এবং CAN-SPAM ও GDPR-এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে।
আপনার নিজস্ব SMTP ব্যবহার করুন
যেকোনো SMTP প্রদানকারীকে সংযুক্ত করুন — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, অথবা আপনার নিজস্ব postfix — এবং ডেলিভারিবিলিটি ও প্রেরকের খ্যাতি আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
খোলা ও ক্লিক অ্যানালিটিক্স
আনসাবস্ক্রাইব হার এবং বাউন্স রিপোর্টিং সহ প্রতিটি প্রচারাভিযানের খোলা এবং ক্লিক ট্র্যাকিং সময়ের সাথে সাথে বিষয় লাইন এবং বিষয়বস্তু পরিমার্জন করতে সাহায্য করে।
API এবং webhooks
সম্পূর্ণ REST API এবং ওয়েবহুক ইন্টিগ্রেশন আপনাকে বাহ্যিক CRM, ই-কমার্স, অথবা সাইনআপ ফর্ম থেকে গ্রাহকদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিঙ্ক করতে দেয়।
কেন Hostinger-এ Keila রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।