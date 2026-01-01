এক ক্লিকে ব্ল্যাক ক্যান্ডি স্থাপন করুন।
আপনার ব্যক্তিগত সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ওয়েব প্লেয়ার এবং অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপস সুবিধাযুক্ত সেল্ফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার।
Black Candy-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Black Candy দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ব্ল্যাক ক্যান্ডি হল একটি ওপেন-সোর্স, সেলফ-হোস্টেড মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার যা আপনার ব্যক্তিগত অডিও সংগ্রহকে একটি ব্যক্তিগত স্ট্রিমিং পরিষেবাতে পরিণত করে যা আপনি যেকোনো ব্রাউজার বা এর অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপ থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এটি আপনার লাইব্রেরি স্ক্যান করে, মেটাডেটা এবং অ্যালবাম আর্ট পড়ে, এবং প্লেলিস্ট, সার্চ এবং মাল্টি-ইউজার অ্যাকাউন্ট সহ একটি পরিষ্কার, রেসপনসিভ ওয়েব প্লেয়ারের মাধ্যমে সবকিছু উপস্থাপন করে।
বাণিজ্যিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির বিপরীতে, ব্ল্যাক ক্যান্ডি আপনার মালিকানাধীন পরিকাঠামোতে প্রতিটি ট্র্যাক, প্লেলিস্ট এবং শোনার অভ্যাস রাখে। এখানে কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, কোনো ক্যাটালগ নেই যা সতর্কতা ছাড়াই পরিবর্তিত হয়, এবং আপনার উচ্চ-মানের ফাইলগুলির কোনো কম্প্রেশন নেই — শুধু আপনার নিজের সঙ্গীত, আপনার VPS থেকে আপনার ব্যবহৃত প্রতিটি ডিভাইসে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে স্ট্রিম করা হয়।
Black Candy-এর মূল ফিচারগুলো
ব্যক্তিগত সঙ্গীত স্ট্রিমিং
আপনার নিজস্ব সংগ্রহ যেকোনো ব্রাউজার বা অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপস থেকে স্ট্রিম করুন, সম্পূর্ণ অ্যালবাম আর্ট, মেটাডেটা এবং অনুসন্ধান সহ।
মাল্টি-ইউজার অ্যাকাউন্ট
প্রতিটি শ্রোতাকে তাদের নিজস্ব লগইন, প্লেলিস্ট এবং শোনার ইতিহাস দিন, যখন একটি সার্ভারে একটি একক লাইব্রেরি শেয়ার করা হচ্ছে।
তাৎক্ষণিক ট্রান্সকোডিং
স্বয়ংক্রিয়ভাবে অডিওকে একটি স্ট্রিমযোগ্য বিটরেটে রূপান্তর করে যাতে ধীর বা মোবাইল সংযোগে প্লেব্যাক মসৃণ থাকে, মূল ফাইল পরিবর্তন না করে।
প্লেলিস্ট এবং সার্চ
ম্যানুয়াল বা স্মার্ট প্লেলিস্ট তৈরি করুন এবং দ্রুত ফুল-টেক্সট সার্চের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে যেকোনো শিল্পী, অ্যালবাম বা ট্র্যাক খুঁজুন।
সম্পূর্ণ ডেটা মালিকানা
আপনার সঙ্গীত, প্লেলিস্ট এবং শোনার ডেটা আপনার VPS-এ থাকে — কোনো সাবস্ক্রিপশন নেই, কোনো ট্র্যাকিং নেই এবং এমন কোনো ক্যাটালগ নেই যা অদৃশ্য হয়ে যায়।
কেন Hostinger-এ Black Candy রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।