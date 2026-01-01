এক ক্লিকে Komga ইনস্টল করুন।
কমিকস, মাঙ্গা, ম্যাগাজিন এবং ইবুকের জন্য স্ব-হোস্টেড মিডিয়া সার্ভার, OPDS, কোবো সিঙ্ক এবং কোরিডার সিঙ্ক সমর্থন সহ।
Komga-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Komga দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Komga হলো একটি ওপেন-সোর্স মিডিয়া সার্ভার যা কমিকস, মাঙ্গা, বিডি, ম্যাগাজিন এবং ইবুকের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এটি আপনার CBZ, CBR, EPUB, PDF এবং অন্যান্য আর্কাইভ ফরম্যাটের লাইব্রেরি স্ক্যান করে, মেটাডেটা এক্সট্র্যাক্ট করে, থাম্বনেইল তৈরি করে এবং একটি দ্রুত ওয়েব রিডার প্লাস OPDS, কোবো সিঙ্ক এবং KOReader সিঙ্ক ফিডের মাধ্যমে নেটিভ অ্যাপস ও ই-ইঙ্ক ডিভাইসের জন্য সবকিছু উন্মুক্ত করে।
আপনার VPS-এ Komga সেল্ফ-হোস্ট করলে কমিক এবং মাঙ্গা ফাইলের যেকোনো ফোল্ডার একটি ব্যক্তিগত, মোবাইল-বান্ধব লাইব্রেরিতে পরিণত হয় যা আপনি যেকোনো জায়গা থেকে পড়তে পারবেন — ওয়েবে, একটি কোবো বা KOReader ই-ইঙ্ক ডিভাইসে, অথবা প্যানেলস, চাঙ্কি এবং কাইবুকের মতো OPDS-কম্প্যাটিবল অ্যাপের মাধ্যমে। এখানে কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি নেই, কোনো DRM নেই এবং কোনো প্ল্যাটফর্মই আপনার লাইব্রেরিতে কী থাকবে তা নির্ধারণ করে না।
Komga-এর মূল ফিচারগুলো
কমিকস এবং ইবুক ফরম্যাট
CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB, এবং PDF ফাইলগুলিকে নেটিভভাবে সাপোর্ট করে, সাথে ComicInfo.xml, EPUB OPF, এবং ComicRack ট্যাগ থেকে মেটাডেটা নিষ্কাশন করে।
বিল্ট-ইন ওয়েব রিডার
দ্রুত, প্রতিক্রিয়াশীল ওয়েব রিডার, যেখানে ডাবল-পেজ মোড, প্রস্থ-অনুযায়ী এবং উচ্চতা-অনুযায়ী লেআউট এবং ডিভাইস জুড়ে পড়ার অগ্রগতি সিঙ্ক করার সুবিধা রয়েছে।
OPDS ফিড
OPDS v1 এবং v2 এন্ডপয়েন্ট কোমগাকে প্যানেলস, চাঙ্কি, কাইবুক, মুন+ রিডার এবং আরও অনেক কিছুর মতো নেটিভ রিডারগুলির সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে।
Kobo এবং KOReader সিঙ্ক
নেটিভ কোবো সিঙ্ক এবং কোরিডার সিঙ্ক সমর্থন নতুন বিষয়বস্তু পাঠায় এবং ম্যানুয়ালি ফাইল সাইডলোড না করেই ই-ইঙ্ক ডিভাইসে পড়ার অবস্থান মনে রাখে।
স্বয়ংক্রিয় লাইব্রেরি স্ক্যান
লাইভ ফাইলসিস্টেম পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত স্ক্যান ডেটা ফোল্ডারে নতুন কমিক ও ইবুক ফাইল রাখলে লাইব্রেরিকে সিঙ্কে রাখে।
বহু-ব্যবহারকারী এবং শেয়ারিং
প্রতি-ব্যবহারকারী লাইব্রেরি, বয়স সীমাবদ্ধতা এবং শুধুমাত্র পঠনযোগ্য শেয়ারিং ভূমিকা পরিবার বা পঠন গোষ্ঠীগুলিকে একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করে একটি সার্ভার শেয়ার করার অনুমতি দেয়।
কেন Hostinger-এ Komga রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।