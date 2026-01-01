এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে PhotoPrism স্থাপন করুন।
এআই-চালিত ফটো ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফটো লাইব্রেরি সংগঠিত করে, ট্যাগ করে এবং অনুসন্ধান করে তৃতীয় পক্ষের ক্লাউডে আপলোড না করেই।
PhotoPrism-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
PhotoPrism দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
PhotoPrism হল একটি প্রাইভেসি-ফার্স্ট ফটো ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা আপনার সম্পূর্ণ ফটো কালেকশনকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে, ট্যাগ করতে এবং সার্চ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। ফেসিয়াল রিকগনিশন, অবজেক্ট ডিটেকশন এবং লোকেশন-ভিত্তিক অর্গানাইজেশন আপনার সার্ভারে স্থানীয়ভাবে কাজ করে — আপনার ছবিগুলো কখনোই আপনার হার্ডওয়্যার ছেড়ে যায় না।
আপনার VPS-এ PhotoPrism সেলফ-হোস্ট করা আপনাকে Google Photos এবং iCloud-এর একটি শক্তিশালী বিকল্প দেয় যা লক্ষ লক্ষ ছবি পর্যন্ত স্কেল করতে পারে, RAW ফাইল এবং 4K ভিডিও সমর্থন করে, এবং তৃতীয় পক্ষের সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান দ্বারা আরোপিত কোনো স্টোরেজ সীমা ছাড়াই প্রতিটি স্মৃতিকে আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে।
PhotoPrism-এর মূল ফিচারগুলো
এআই-চালিত ট্যাগিং
ডিভাইসের মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিষয়, দৃশ্য এবং বস্তু অনুসারে ছবি শ্রেণীবদ্ধ করে — কোনো ক্লাউড প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন নেই।
মুখের স্বীকৃতি
ছবিগুলিকে সেগুলিতে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা গোষ্ঠীভুক্ত করে যাতে আপনি আপনার সম্পূর্ণ লাইব্রেরি জুড়ে একজন পরিবারের সদস্য বা বন্ধুর প্রতিটি ছবি তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে পেতে পারেন।
শক্তিশালী সার্চ
প্রাকৃতিক ভাষার প্রশ্ন ব্যবহার করে ছবি খুঁজুন যেমন "সৈকতের সূর্যাস্ত" অথবা তারিখ, ক্যামেরা, অবস্থান এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করা লেবেল দ্বারা একই সাথে ফিল্টার করুন।
RAW এবং ভিডিও সমর্থন
পেশাদার ক্যামেরা থেকে RAW ফাইল, আইফোন থেকে HEIF, এবং 4K ভিডিও স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সকোডিং সহ ব্রাউজারে প্লেব্যাকের জন্য পরিচালনা করে।
অবস্থান এবং মানচিত্র দৃশ্য
একটি ইন্টারেক্টিভ মানচিত্রে জিওট্যাগ করা ছবি প্লট করে এবং ভৌগোলিক ব্রাউজিংয়ের জন্য অবস্থান অনুসারে সেগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গোষ্ঠীভুক্ত করে।
কেন Hostinger-এ PhotoPrism রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।