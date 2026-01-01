এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ডেটা ব্যাগ স্থাপন করুন।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন, অডিও/ভিডিও কল এবং টপিক-ভিত্তিক থ্রেডসহ সেলফ-হোস্টেড ফেডারেটেড মেসেঞ্জার।
Databag-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Databag দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Databag হলো একটি সেলফ-হোস্টেড, ফেডারেটেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম যা কর্পোরেট সার্ভার বা ব্লকচেইন অবকাঠামোর উপর নির্ভর না করে ব্যক্তি এবং ছোট কমিউনিটিগুলোর জন্য বিকেন্দ্রীভূত যোগাযোগ নিয়ে আসে। আইডেন্টিটির জন্য পাবলিক-প্রাইভেট কী ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যবহার করে, অ্যাকাউন্টগুলো কোনো নির্দিষ্ট হোস্টিং ডোমেনের সাথে আবদ্ধ নয় — বিভিন্ন Databag নোডের ব্যবহারকারীরা একে অপরের সাথে অবাধে মেসেজ আদান-প্রদান করতে পারে, ইমেল ফেডারেশন যেভাবে কাজ করে তার অনুরূপ।
প্ল্যাটফর্মটি এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড সিল করা টপিক, অডিও এবং ভিডিও কলিং, মোবাইল পুশ নোটিফিকেশন এবং টপিক-ভিত্তিক মেসেজ অর্গানাইজেশন সাপোর্ট করে। আপনার VPS-এ সেলফ-হোস্টিং করার অর্থ হলো সমস্ত কথোপকথন, কল হিস্টরি এবং কন্টাক্ট ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার অবকাঠামোর মধ্যেই থাকে, প্রতি নোডে আনলিমিটেড অ্যাকাউন্ট এবং কোনো প্রতি-ব্যবহারকারী ফি ছাড়াই — যা পরিবার, বন্ধু গোষ্ঠী এবং ছোট সংস্থাগুলির জন্য এটিকে আদর্শ করে তোলে যারা কর্পোরেট মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই আধুনিক মেসেজিং চায়।
Databag-এর মূল ফিচারগুলো
ফেডারেটেড মেসেজিং
বিভিন্ন ডেটাবাগ নোডের অ্যাকাউন্টগুলি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে, একটি বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্ক তৈরি করে যেখানে কোনো একক সার্ভার সমস্ত কথোপকথন নিয়ন্ত্রণ করে না।
এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন
সিল করা বিষয়গুলি ক্লায়েন্ট-সাইড এনক্রিপশন ব্যবহার করে যাতে বার্তার বিষয়বস্তু ব্যক্তিগত থাকে, এমনকি নোড হোস্ট করা সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকেও।
অডিও ও ভিডিও কলিং
অন্তর্নির্মিত কলিং মেসেজিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই ডেটাবাগ ব্যবহার করা কমিউনিটিগুলির জন্য একটি পৃথক ভিডিও কনফারেন্সিং টুলের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
বিষয়-ভিত্তিক থ্রেড
কথোপকথনগুলিকে পরিচিতির পরিবর্তে বিষয় অনুসারে সংগঠিত করে, যা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনাগুলিকে কেন্দ্রীভূত এবং অনুসন্ধানযোগ্য রাখতে সহজ করে তোলে।
সীমাহীন অ্যাকাউন্ট
প্রতিটি নোড প্রয়োজন অনুযায়ী যতগুলি অ্যাকাউন্ট সমর্থন করে অতিরিক্ত কোনো খরচ ছাড়াই, যা একটি সম্পূর্ণ পরিবার বা সংস্থার জন্য মেসেজিং হোস্ট করাকে সাশ্রয়ী করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Databag রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।