এক ক্লিকে GitBucket স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স সেলফ-হোস্টেড গিট প্ল্যাটফর্ম, যা জেভিএম দ্বারা চালিত এবং একটি গিটহাব-স্টাইলের ইন্টারফেস সহ।
GitBucket-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
GitBucket দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
GitBucket হল একটি স্কালা-ভিত্তিক ওপেন-সোর্স গিট প্ল্যাটফর্ম যা আপনার নিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামোতে একটি পরিচিত গিটহাব-স্টাইলের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এটি রিপোজিটরি হোস্টিং, পুল রিকোয়েস্ট, ইস্যু, উইকি এবং একটি অ্যাকাউন্ট মডেলকে একত্রিত করে যা গিটহাবের নিয়মাবলীকে প্রতিফলিত করে, তাই বিদ্যমান দলগুলি কোনো নতুন প্রশিক্ষণ ছাড়াই এটি গ্রহণ করতে পারে।
একটি এম্বেডেড H2 ডেটাবেস সহ JVM-এ চালিত হওয়ায়, GitBucket শুরু করার জন্য কোনো বাহ্যিক পরিষেবার প্রয়োজন হয় না এবং LDAP প্রমাণীকরণ, CI ইন্টিগ্রেশন এবং বাহ্যিক ডেটাবেসের জন্য প্লাগইনগুলির মাধ্যমে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। সেলফ-হোস্টিং আপনার সোর্স কোড, অ্যাক্সেস টোকেন এবং অডিট হিস্টরিকে একটি তৃতীয় পক্ষের SaaS-এর পরিবর্তে আপনার VPS-এর মধ্যে রাখে।
GitBucket-এর মূল ফিচারগুলো
GitHub-এর মতো কর্মপ্রবাহ
সংগ্রহস্থল, পুল অনুরোধ, সমস্যা, এবং মাইলফলক সরাসরি গিটহাবের প্রথাগুলির সাথে মিলে যায় যাতে অবদানকারীরা প্রথম দিন থেকেই উৎপাদনশীল থাকতে পারে।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
অফিসিয়াল এবং কমিউনিটি প্লাগইন সিআই রানার, বিজ্ঞপ্তি, কোড অনুসন্ধান এবং প্রমাণীকরণ প্রদানকারী দিয়ে গিটবাকেটকে প্রসারিত করে।
SSH এবং HTTPS Git অ্যাক্সেস
ডেভেলপাররা সাধারণ ক্লায়েন্ট টুলিংয়ের জন্য একটি ডেডিকেটেড পোর্টে HTTPS বা SSH এর মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড গিট ব্যবহার করে পুশ এবং পুল করে।
বিল্ট-ইন উইকি এবং ইস্যু
প্রতিটি রিপোজিটরি একটি উইকি এবং একটি সম্পূর্ণ ইস্যু ট্র্যাকার সহ আসে, যা ডকুমেন্টেশন এবং প্রকল্পের কাজ কোডের পাশেই রাখে।
JVM-ভিত্তিক বহনযোগ্যতা
একক-WAR স্কালা অ্যাপ্লিকেশন যেখানে JVM চলে সেখানেই চলে, যা যেকোনো VPS-এ আপগ্রেড এবং ব্যাকআপগুলিকে অনুমানযোগ্য করে তোলে।
কেন Hostinger-এ GitBucket রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।