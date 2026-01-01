এক ক্লিকে OpenEMR স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ডস এবং মেডিকেল প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা বিশ্বজুড়ে ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা ব্যবহার করে।
OpenEMR-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
OpenEMR দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
OpenEMR হল বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত ওপেন-সোর্স ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস (EHR) এবং মেডিকেল প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ছোট ক্লিনিক থেকে শুরু করে বড় স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলির জন্য তৈরি, এটি রোগী নিবন্ধন, ক্লিনিকাল ডকুমেন্টেশন, সময়সূচী, বিলিং এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য একটি সম্পূর্ণ টুলস স্যুট সরবরাহ করে — সবই একটি একক স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্মে।
আপনার নিজের VPS-এ OpenEMR স্ব-হোস্ট করা আপনাকে সংবেদনশীল রোগীর ডেটার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, গোপনীয়তা বিধিমালা মেনে চলা নিশ্চিত করে এবং আপনার মালিকানাধীন অবকাঠামোতে মেডিকেল রেকর্ড রাখে। কোনো ব্যবহারকারী-প্রতি লাইসেন্সিং ফি এবং একটি সক্রিয় বৈশ্বিক সম্প্রদায় ছাড়াই, OpenEMR ব্যয়বহুল মালিকানাধীন EHR সিস্টেমগুলির একটি প্রমাণিত বিকল্প।
OpenEMR-এর মূল ফিচারগুলো
রোগীর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা
একটি সুসংগঠিত রেকর্ডে জনসংখ্যাগত তথ্য, চিকিৎসার ইতিহাস, ল্যাব পরীক্ষার ফলাফল, প্রেসক্রিপশন এবং ক্লিনিক্যাল নোট সহ রোগীর সম্পূর্ণ ইতিহাস সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করুন।
অ্যাপয়েন্টমেন্ট সময়সূচী
প্রদানকারীর ক্যালেন্ডার, রোগীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং পুনরাবৃত্ত ভিজিট একটি মাল্টি-রিসোর্স শিডিউলারের সাহায্যে পরিচালনা করুন যা একাধিক অনুশীলনকারী এবং অবস্থান পরিচালনা করে।
বিলিং এবং কোডিং
ICD-10 এবং CPT কোডিং সমর্থন সহ বীমা দাবি তৈরি করুন, পেমেন্ট ট্র্যাক করুন এবং বিলিং প্রশাসনিক খরচ কমাতে রেমিটেন্স পরিচালনা করুন।
ক্লিনিকাল সিদ্ধান্ত সমর্থন
নিরাপদ ক্লিনিকাল সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করার জন্য যত্ন প্রদানের স্থানে ওষুধের মিথস্ক্রিয়া সতর্কতা, অ্যালার্জির সতর্কতা এবং প্রতিরোধমূলক যত্নের অনুস্মারকগুলি উপস্থাপন করুন।
ই-প্রেসক্রাইবিং এবং ল্যাব
প্রেসক্রিপশনগুলি ইলেকট্রনিকভাবে ফার্মেসিতে পাঠান এবং ম্যানুয়াল পুনরায় প্রবেশ ছাড়াই সরাসরি রোগীর রেকর্ডে কাঠামোগত ল্যাব ফলাফল গ্রহণ করুন।
কেন Hostinger-এ OpenEMR রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।