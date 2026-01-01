এক ক্লিকে Home Assistant স্থাপন করুন।
স্মার্ট ডিভাইস এবং পরিষেবার জন্য ২,০০০+ ইন্টিগ্রেশন সহ গোপনীয়তা-প্রথম ওপেন-সোর্স হোম অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম।
Home Assistant-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Home Assistant দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Home Assistant হলো বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর দ্বারা বিশ্বস্ত একটি শীর্ষস্থানীয় ওপেন-সোর্স হোম অটোমেশন প্ল্যাটফর্ম। এটি বিভিন্ন নির্মাতার স্মার্ট ডিভাইস — যেমন লাইট, থার্মোস্ট্যাট, ক্যামেরা, সিকিউরিটি সিস্টেম এবং মিডিয়া প্লেয়ার — একটি একক কাস্টমাইজযোগ্য ইন্টারফেসে একত্রিত করে, একটি শক্তিশালী অটোমেশন ইঞ্জিন সহ যা সময়, ডিভাইসের অবস্থা বা বাহ্যিক ইভেন্ট দ্বারা ট্রিগার হওয়া জটিল পরিস্থিতি সমর্থন করে।
আপনার নিজস্ব VPS-এ Home Assistant স্থাপন করা নিশ্চিত করে যে আপনার স্মার্ট হোম স্থানীয় বিভ্রাটের সময়ও সচল থাকে, যেকোনো জায়গা থেকে নির্ভরযোগ্য রিমোট অ্যাক্সেস সরবরাহ করে, এবং ক্লাউড পরিষেবার উপর নির্ভরতা ছাড়াই সমস্ত ডিভাইসের ডেটা এবং অটোমেশন লজিক সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে।
Home Assistant-এর মূল ফিচারগুলো
2,000+ ইন্টিগ্রেশন
একটি ক্রমবর্ধমান কমিউনিটি ইন্টিগ্রেশন লাইব্রেরির মাধ্যমে কার্যত যেকোনো স্মার্ট হোম ডিভাইস বা ক্লাউড পরিষেবা সংযুক্ত করুন।
স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ
সমস্ত অটোমেশন ক্লাউড নির্ভরতা ছাড়াই স্থানীয়ভাবে চলে, ইন্টারনেট সংযোগ ব্যর্থ হলেও আপনার বাড়িকে প্রতিক্রিয়াশীল রাখে।
শক্তিশালী অটোমেশন
ভিজ্যুয়াল এবং YAML-ভিত্তিক অটোমেশন এডিটর যেকোনো পরিস্থিতির জন্য জটিল ট্রিগার, শর্তাবলী এবং বহু-পদক্ষেপের ক্রিয়া সমর্থন করে।
কাস্টমাইজযোগ্য ড্যাশবোর্ড
Lovelace ড্যাশবোর্ড আপনাকে আপনার বাড়িতে যেকোনো ডিভাইস বা স্ক্রিনের জন্য ব্যক্তিগতকৃত নিয়ন্ত্রণ ইন্টারফেস ডিজাইন করতে দেয়।
ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন
গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যামাজন অ্যালেক্সা এবং সিরি-এর সাথে কাজ করে, যেকোনো সংযুক্ত ডিভাইসকে হ্যান্ডস-ফ্রি নিয়ন্ত্রণ করতে।
শক্তি মনিটরিং
ডেডিকেটেড মনিটরিং ড্যাশবোর্ড এবং ডিভাইস-স্তরের ব্যবহার ডেটা সহ গৃহস্থালীর শক্তি ব্যবহার ট্র্যাক ও অপ্টিমাইজ করুন।
কেন Hostinger-এ Home Assistant রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।