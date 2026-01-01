এক ক্লিকে LobeChat ইনস্টলেশন।
আধুনিক ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট ইন্টারফেস যা OpenAI, Anthropic, Ollama, এবং ২০+ অন্যান্য LLM প্রদানকারীকে সমর্থন করে।
LobeChat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LobeChat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LobeChat হলো একটি পরিমার্জিত, ওপেন-সোর্স এআই চ্যাট ফ্রেমওয়ার্ক যার ৭৫,০০০ এর বেশি গিটহাব স্টার রয়েছে, যা একটি ChatGPT-এর মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং আপনাকে আপনার পছন্দের যেকোনো LLM প্রদানকারীর সাথে সংযোগ করতে দেয়। এটি OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama এবং আরও অনেককে সমর্থন করে — সবই একটি সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে, যেখানে কথোপকথন ব্যবস্থাপনা, প্লাগইন, ফাইল আপলোড এবং ভয়েস সমর্থন রয়েছে।
LobeChat স্ব-হোস্টিং করার অর্থ হলো আপনার API কীগুলি আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে থাকে, কথোপকথনের ডেটা কোনো তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্ম দ্বারা লগ করা হয় না এবং একটি অ্যাক্সেস কোড আপনার ইনস্ট্যান্সকে ব্যক্তিগত রাখে। হালকা ওজনের ক্লায়েন্ট-অনলি আর্কিটেকচারের কোনো ডেটাবেসের প্রয়োজন হয় না, যা একই VPS-এ অন্যান্য পরিষেবার পাশাপাশি দক্ষতার সাথে চলে।
LobeChat-এর মূল ফিচারগুলো
২০+ LLM প্রদানকারী
OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সংযোগ করুন অ্যাপ পরিবর্তন না করে বা আলাদা ইন্টারফেস পরিচালনা না করেই।
প্লাগইন ইকোসিস্টেম
বিল্ট-ইন প্লাগইন সিস্টেমের মাধ্যমে ওয়েব অনুসন্ধান, কোড কার্যকরীকরণ, চিত্র তৈরি এবং অন্যান্য ক্ষমতা সহ চ্যাটকে প্রসারিত করুন।
ফাইল & ভিশন সাপোর্ট
কথোপকথনের মধ্যেই সরাসরি দৃষ্টি-সক্ষম মডেল দ্বারা বিশ্লেষণের জন্য ডকুমেন্ট এবং ছবি আপলোড করুন।
কাস্টম এআই অ্যাসিস্ট্যান্টস
নির্দিষ্ট কাজ বা ওয়ার্কফ্লোর জন্য কাস্টমাইজড সিস্টেম প্রম্পট এবং মডেল প্যারামিটার সহ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য এআই পার্সোনা তৈরি করুন।
ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশন
যেকোনো সংযুক্ত LLM প্রদানকারীর সাথে হ্যান্ডস-ফ্রি কথোপকথনের জন্য টেক্সট-টু-স্পিচ এবং স্পিচ-টু-টেক্সট ব্যবহার করুন।
কেন Hostinger-এ LobeChat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।