এক ক্লিকে ক্যাসান্ড্রা রিপার ইনস্টলেশন।
অ্যাপাচি ক্যাসান্ড্রা ক্লাস্টারগুলিকে সুস্থ এবং সুসংগত রাখার জন্য কেন্দ্রীভূত মেরামত সময়সূচী এবং ওয়েব ইউআই।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cassandra Reaper দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ক্যাসান্ড্রা রিপার হল একক ডেটাসেন্টার এবং মাল্টি-সাইট ক্লাস্টার জুড়ে অ্যাপাচি ক্যাসান্ড্রা মেরামত পরিচালনার জন্য ডি ফ্যাক্টো ওপেন-সোর্স টুল। মূলত স্পটিফাইতে তৈরি এবং দ্য লাস্ট পিকল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা, রিপার বড় মেরামতগুলিকে পরিচালনাযোগ্য ইউনিটে বিভক্ত করে, সেগুলিকে নোড জুড়ে সুযোগ বুঝে চালায় এবং ব্যর্থতার পরে নিরাপদে পুনরায় শুরু করে — ভঙ্গুর ক্রন-চালিত নোডটুল স্ক্রিপ্টগুলিকে একটি স্টেটফুল, পর্যবেক্ষণযোগ্য ওয়ার্কফ্লো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।
আপনার ভিপিএস-এ রিপার স্ব-হোস্ট করা অপারেটরদের একটি ওয়েব ইউআই, রেস্ট এপিআই এবং মেট্রিক্স এন্ডপয়েন্ট সহ একটি ডেডিকেটেড কন্ট্রোল প্লেন দেয়। এই ডিপ্লয়মেন্টটি একটি অ্যাপাচি ক্যাসান্ড্রা নোড বান্ডিল করে যাতে আপনি অবিলম্বে মেরামতগুলি সংযোগ, সময়সূচী এবং অনুশীলন করতে পারেন, তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী JMX এর মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রোডাকশন ক্লাস্টার নিবন্ধন করতে পারেন।
Cassandra Reaper-এর মূল ফিচারগুলো
খণ্ডিত মেরামত
মেরামতগুলিকে ছোট ছোট পরিসরে ভাগ করুন এবং ক্লাস্টারকে অতিরিক্ত লোড করা এড়াতে নোড জুড়ে সুযোগ বুঝে সেগুলিকে চালান।
মেরামত সময়সূচী
কনফিগারযোগ্য তীব্রতা, সমান্তরালতা এবং সেগমেন্ট গণনা সহ কীস্পেস প্রতি পুনরাবৃত্ত মেরামত সময়সূচী করুন।
মাল্টি-ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণ
একটি একক ওয়েব UI এবং REST API থেকে একাধিক ক্যাসান্ড্রা ক্লাস্টারের জন্য মেরামত নিবন্ধন এবং পরিচালনা করুন।
বিরতি ও পুনরায় শুরু করুন
স্টেটফুল রিপেয়ার রানগুলি বিরতি দেওয়া, পুনরায় শুরু করা এবং রিস্টার্টের পরেও অগ্রগতি না হারিয়ে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।
মেট্রিক্স এবং পর্যবেক্ষণযোগ্যতা
বিল্ট-ইন ড্রপউইজার্ড মেট্রিক্স পর্যবেক্ষণের জন্য মেরামতের অগ্রগতি, সেগমেন্টের অবস্থা এবং JMX ক্লাস্টারের স্বাস্থ্য প্রকাশ করে।
কেন Hostinger-এ Cassandra Reaper রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।