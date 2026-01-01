এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে এক্সপ্লো ডিপ্লয় করুন।
স্ব-হোস্টেড সঙ্গীত আবিষ্কার ইঞ্জিন যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ListenBrainz সুপারিশ থেকে প্লেলিস্ট তৈরি করে এবং সেগুলিকে আপনার লাইব্রেরিতে ডাউনলোড করে।
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প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Explo দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Explo হল একটি স্ব-হোস্টেড মিউজিক ডিসকভারি সার্ভার যা আপনার ListenBrainz শোনার ইতিহাসকে আপনার ব্যক্তিগত মিউজিক লাইব্রেরির সাথে সংযুক্ত করে। এটি ListenBrainz থেকে সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সুপারিশ প্লেলিস্ট টানে, YouTube বা Soulseek এর মাধ্যমে মিলে যাওয়া ট্র্যাকগুলি খুঁজে বের করে, সেগুলিকে ডাউনলোড করে, এবং সরাসরি Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, অথবা MPD এর ভিতরে প্লেলিস্ট তৈরি করে — স্বয়ংক্রিয়ভাবে, আপনার নিয়ন্ত্রিত একটি সময়সূচী অনুযায়ী।
স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলির বিপরীতে যা সাবস্ক্রিপশন এবং অস্বচ্ছ অ্যালগরিদমের আড়ালে সুপারিশগুলিকে আটকে রাখে, Explo আপনাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা দেয়: প্রতিটি সুপারিশ ListenBrainz-এ আপনার প্রকৃত শোনার ডেটার সাথে ট্র্যাক করা যায়, এবং প্রতিটি ডাউনলোড করা ট্র্যাক আপনার নিজের সার্ভারে থাকে। বিল্ট-ইন ওয়েব UI আপনাকে সময়সূচী পরিচালনা করতে, প্লেলিস্ট ইতিহাস ব্রাউজ করতে এবং কনফিগার ফাইল সম্পাদনা না করেই সমস্ত ইন্টিগ্রেশন কনফিগার করতে দেয়।
Explo-এর মূল ফিচারগুলো
ListenBrainz আবিষ্কার
সাপ্তাহিক এক্সপ্লোরেশন, সাপ্তাহিক জ্যামস এবং ডেইলি জ্যামস প্লেলিস্টগুলি আপনার ListenBrainz অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি টেনে আনে — সুপারিশগুলি সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব শোনার ইতিহাস দ্বারা গঠিত।
একাধিক সার্ভার সমর্থন
Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic, এবং MPD-এর সাথে সমন্বিত হয়, আপনার ইতিমধ্যেই চালু থাকা যেকোনো মিউজিক সার্ভারের ভিতরে সরাসরি প্লেলিস্ট তৈরি করে।
শিডিউলড অটোমেশন
কনফিগারযোগ্য ক্রন শিডিউল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসকভারি চালায় — একবার সেট করুন এবং কোনো ম্যানুয়াল পদক্ষেপ ছাড়াই প্রতি সপ্তাহে আপনার লাইব্রেরিতে নতুন গান আসে।
ইউটিউব এবং সোলসিক ডাউনলোড
ইউটিউব (yt-dlp সহ) বা সোলসিক (Slskd এর মাধ্যমে) থেকে ট্র্যাকগুলি খুঁজে বের করে এবং ডাউনলোড করে, সাথে থাকে গুণমান ফিল্টার, ফরম্যাট নির্বাচন এবং স্মার্ট ডিডুপ্লিকেশন।
ওয়েব ইউআই ব্যবস্থাপনা
প্লেলিস্ট আর্কাইভ ব্রাউজ করুন, ম্যানুয়াল রান ট্রিগার করুন, সময়সূচী সামঞ্জস্য করুন এবং একটি একক প্রমাণীকৃত ব্রাউজার ইন্টারফেস থেকে সমস্ত মিউজিক সার্ভার সেটিংস পরিচালনা করুন।
কেন Hostinger-এ Explo রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।