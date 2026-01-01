এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে Cloudreve স্থাপন করুন।
স্ব-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম, ফাইল শেয়ারিং, অনলাইন প্রিভিউ এবং আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বহু-ব্যবহারকারী সমর্থন সহ।
Cloudreve-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cloudreve দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Cloudreve হলো একটি ওপেন-সোর্স সেল্ফ-হোস্টেড ক্লাউড স্টোরেজ প্ল্যাটফর্ম, যার গিটহাবে ২৭,০০০-এর বেশি স্টার রয়েছে। এটি ব্যক্তি ও টিমকে এমন একটি প্রাইভেট ক্লাউড ড্রাইভ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা তারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটি একটি পরিমার্জিত, গুগল ড্রাইভ-স্টাইলের অভিজ্ঞতা প্রদান করে — ড্র্যাগ-অ্যান্ড-ড্রপ আপলোড, শেয়ারযোগ্য লিঙ্ক, অনলাইন মিডিয়া প্রিভিউ এবং WebDAV ডেস্কটপ ইন্টিগ্রেশন সহ — যখন প্রতিটি ফাইল আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে স্টোর করা হয়।
বাণিজ্যিক ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিসগুলোর মতো নয়, Cloudreve কোনো ব্যবহারকারী প্রতি ফি, ফাইল স্ক্যানিং এবং আপনার VPS ডিস্ক ক্যাপাসিটির বাইরে কোনো স্টোরেজ সীমা আরোপ করে না। এটি লোকাল ডিস্ক, S3-কম্প্যাটিবল সার্ভিস, OneDrive এবং Google Drive সহ একাধিক স্টোরেজ ব্যাকএন্ড সাপোর্ট করে, যা আপনাকে একটি অ্যাক্সেস পয়েন্টের অধীনে বিভিন্ন স্টোরেজকে একত্রিত করতে দেয়। এই ডেপ্লয়মেন্টটি নির্ভরযোগ্য মেটাডেটা স্টোরেজ এবং দ্রুত ফাইল ব্রাউজিংয়ের জন্য Cloudreve-কে PostgreSQL এবং Redis-এর সাথে যুক্ত করে।
Cloudreve-এর মূল ফিচারগুলো
একাধিক স্টোরেজ ব্যাকএন্ড
স্থানীয় ডিস্ক, S3-সামঞ্জস্যপূর্ণ বালতি, ওয়ানড্রাইভ, অথবা গুগল ড্রাইভ সংযুক্ত করুন এবং একটি সমন্বিত ইন্টারফেস থেকে সমস্ত স্টোরেজ পরিচালনা করুন।
সুরক্ষিত ফাইল শেয়ারিং
কে কী অ্যাক্সেস করবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে ঐচ্ছিক পাসওয়ার্ড সুরক্ষা, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এবং ডাউনলোড সীমা সহ শেয়ার লিঙ্ক তৈরি করুন।
অনলাইন মিডিয়া প্রিভিউ
ডাউনলোড না করেই ব্রাউজারে সরাসরি ছবি, ভিডিও, অডিও, নথি এবং কোড ফাইলের পূর্বরূপ দেখুন।
WebDAV ডেস্কটপ অ্যাক্সেস
অতিরিক্ত সফটওয়্যার ছাড়াই নেটিভ ফাইল সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের জন্য Windows, macOS, অথবা Linux-এ Cloudreve-কে একটি নেটওয়ার্ক ড্রাইভ হিসাবে মাউন্ট করুন।
কোটা সহ বহু-ব্যবহারকারী
পরিবার, দল বা ক্লায়েন্টদের জন্য ব্যক্তিগত স্টোরেজ কোটা এবং অনুমতির স্তর সহ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন।
কেন Hostinger-এ Cloudreve রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।