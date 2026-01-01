এক ক্লিকে ক্যাপ স্থাপন করুন।
গোপনীয়তা-প্রথম ওপেন-সোর্স ক্যাপচা বিকল্প যা ভিজ্যুয়াল পাজলের পরিবর্তে প্রুফ-অফ-ওয়ার্ক ব্যবহার করে — কোনো ট্র্যাকিং নেই, কোনো কুকিজ নেই, কোনো বাহ্যিক কল নেই।
Cap-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Cap দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ক্যাপ হল একটি হালকা ওজনের ওপেন-সোর্স CAPTCHA বিকল্প যা ভিজ্যুয়াল পাজলের পরিবর্তে প্রুফ-অফ-ওয়ার্ক ব্যবহার করে ফর্ম এবং API-কে বট থেকে রক্ষা করে। ব্যবহারকারীদের ট্র্যাফিক লাইট বা ক্রসিং সনাক্ত করতে বলার পরিবর্তে, ক্যাপ ওয়েবঅ্যাসেম্বলিতে একটি নীরব SHA-256 চ্যালেঞ্জ চালায় — যা প্রকৃত ব্যবহারকারীদের জন্য মিলিসেকেন্ডে সমাধান করে, যখন স্বয়ংক্রিয় জমা দেওয়া বটগুলির জন্য গণনাগতভাবে ব্যয়বহুল করে তোলে। কোনো কুকি সেট করা হয় না, কোনো আচরণগত ডেটা সংগ্রহ করা হয় না এবং আপনার নিজের সার্ভার থেকে কোনো অনুরোধ বাইরে যায় না।
আপনার নিজের VPS-এ ক্যাপ স্ব-হোস্ট করা আপনাকে আপনার বট সুরক্ষার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয়, কোনো প্রতি-যাচাই ফি ছাড়াই এবং Google reCAPTCHA বা Cloudflare Turnstile-এর মতো পরিষেবাগুলির উপর কোনো নির্ভরতা ছাড়াই। একটি অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড চ্যালেঞ্জ অ্যানালিটিক্স এবং সাইট কী ব্যবস্থাপনা প্রদান করে।
Cap-এর মূল ফিচারগুলো
প্রুফ-অফ-ওয়ার্ক চ্যালেঞ্জসমূহ
SHA-256 গণনা ওয়েবঅ্যাসেম্বলিতে নীরবে চলে, যা প্রকৃত ব্যবহারকারীদের কাছে বট সুরক্ষা অদৃশ্য করে তোলে এবং স্বয়ংক্রিয় আক্রমণের খরচ বাড়ায়।
শূন্য ট্র্যাকিং
কোনো কুকি সেট করা হয় না, কোনো আচরণগত ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করা হয় না, এবং তৃতীয় পক্ষের সার্ভারে কোনো ডেটা পাঠানো হয় না — নকশা অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে জিডিপিআর-বান্ধব।
অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড
চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন হওয়ার হার নিরীক্ষণ করুন, সাইট কীগুলি পরিচালনা করুন এবং বিল্ট-ইন অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বট কার্যকলাপের মেট্রিকগুলি পর্যালোচনা করুন।
লাইটওয়েট উইজেট
ক্লায়েন্ট-সাইড উইজেটটি মাত্র ~20KB, যা এটিকে এম্বেড করা যেকোনো সাইট বা অ্যাপ্লিকেশনে নগণ্য পেজ ওজন যোগ করে।
এপিআই-ফার্স্ট ডিজাইন
একটি সাধারণ REST API-এর মাধ্যমে সার্ভার-সাইডে চ্যালেঞ্জ টোকেনগুলি যাচাই করুন, যা Cap-কে যেকোনো ভাষা বা ফ্রেমওয়ার্কের সাথে ইন্টিগ্রেট করার উপযোগী করে তোলে।
কেন Hostinger-এ Cap রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।