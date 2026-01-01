এক ক্লিকে LubeLogger স্থাপন করুন।
আপনার ফ্লিটকে সেরা অবস্থায় রাখতে চূড়ান্ত স্ব-হোস্টেড যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্বালানি ট্র্যাকার।
LubeLogger-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
LubeLogger দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
LubeLogger হল গাড়ি উত্সাহী, ফ্লিট মালিক এবং যারা তাদের গাড়ির স্বাস্থ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ট্র্যাক করতে চান তাদের জন্য একটি ডেডিকেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। LubeLogger স্ব-হোস্ট করার মাধ্যমে, আপনি আপনার মালিকানাধীন প্রতিটি গাড়ির প্রতিটি তেল পরিবর্তন, মেরামত এবং জ্বালানি ভরার একটি ব্যক্তিগত, স্থায়ী রেকর্ড তৈরি করেন — কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস এবং কোনো সাবস্ক্রিপশন ফি ছাড়াই।
সাধারণ স্প্রেডশীট বা বিজ্ঞাপন-সমর্থিত মোবাইল অ্যাপের বিপরীতে, LubeLogger স্বয়ংচালিত রক্ষণাবেক্ষণের সূক্ষ্মতার জন্য ডিজাইন করা একটি বিশেষ ইন্টারফেস সরবরাহ করে, যেখানে মাইলেজ-ভিত্তিক রিমাইন্ডার, জ্বালানি অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং রসিদ স্টোরেজ আপনার পুরো ফ্লিটকে এক জায়গায় সংগঠিত রাখে।
LubeLogger-এর মূল ফিচারগুলো
সার্ভিস হিস্টরি ট্র্যাকিং
আপনার যানবাহনে সম্পাদিত প্রতিটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের তারিখ, খরচ এবং নোট সহ একটি বিস্তারিত লগ বজায় রাখুন।
জ্বালানি সাশ্রয় অ্যানালিটিক্স
স্বয়ংক্রিয় MPG গণনা এবং ব্যয়ের চার্ট সহ সময়ের সাথে আপনার জ্বালানি খরচ এবং ব্যয় ট্র্যাক করুন।
নথি সংরক্ষণ
তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেসের জন্য রসিদ, রেজিস্ট্রেশন নথি এবং বীমা কার্ডের ডিজিটাল কপি আপলোড ও সংরক্ষণ করুন।
স্মার্ট রিমাইন্ডার
আপনার গাড়ির মাইলেজ বা সময়সূচী অনুযায়ী আসন্ন তেল পরিবর্তন, টায়ার রোটেশন এবং পরিদর্শনের জন্য সতর্কতা পান।
কেন Hostinger-এ LubeLogger রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।