এক ক্লিকে Listmonk স্থাপন করুন।
উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সেলফ-হোস্টেড নিউজলেটার এবং মেইলিং লিস্ট ম্যানেজার যা লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের জন্য নির্মিত।
Listmonk-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Listmonk দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Listmonk হলো সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্য Go দিয়ে তৈরি একটি দ্রুত, ওপেন-সোর্স নিউজলেটার এবং মেইলিং লিস্ট প্ল্যাটফর্ম। এটি ন্যূনতম রিসোর্স ব্যবহার করে লাখ লাখ সাবস্ক্রাইবার হ্যান্ডেল করে, উন্নত সেগমেন্টেশন, পার্সোনালাইজেশন এবং ক্যাম্পেইন অ্যানালিটিক্স সাপোর্ট করে এবং যেকোনো SMTP প্রোভাইডারের সাথে কাজ করে। এর ক্লিন অ্যাডমিন UI এন্টারপ্রাইজ মার্কেটিং টুলের বাড়তি জটিলতা ছাড়াই লিস্ট ম্যানেজ করা এবং ক্যাম্পেইন পাঠানোকে সহজ করে তোলে।
Listmonk সেলফ-হোস্টিং করলে প্রতি ইমেইল বা প্রতি সাবস্ক্রাইবার SaaS ফি বাদ পড়ে, আপনার সাবস্ক্রাইবার ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রাখে এবং আপনার ওয়ার্কফ্লো অনুযায়ী সেন্ডিং রেট ও SMTP প্রোভাইডার কনফিগার করতে দেয় — কোনো প্ল্যাটফর্মের সীমাবদ্ধতা বা ভেন্ডর লক-ইন ছাড়াই।
Listmonk-এর মূল ফিচারগুলো
গ্রাহক বিভাজন
কাস্টম অ্যাট্রিবিউট এবং ডাইনামিক কোয়েরি-ভিত্তিক তালিকা ব্যবহার করে গ্রাহকদের বিভাজন করে লক্ষ্যযুক্ত প্রচারাভিযান তৈরি করুন।
ক্যাম্পেইন অ্যানালিটিক্স
বিস্তারিত প্রতি-প্রচারণা প্রতিবেদনের মাধ্যমে খোলা হার, ক্লিক-থ্রু, বাউন্স এবং আনসাবস্ক্রাইব ট্র্যাক করুন।
একাধিক এসএমটিপি প্রদানকারী
ডেলিভারিবিলিটি সর্বাধিক করতে ফেইলওভার এবং প্রতি-প্রদানকারী রেট লিমিটিং সহ যেকোনো SMTP প্রদানকারীকে সংযুক্ত করুন।
টেমপ্লেট সিস্টেম
ব্যক্তিগতকৃত প্রচারণার জন্য ভেরিয়েবল প্রতিস্থাপন ব্যবহার করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য HTML এবং প্লেইন-টেক্সট ইমেল টেমপ্লেট তৈরি করুন।
REST API
গ্রাহক, তালিকা এবং প্রচারাভিযানগুলি একটি ব্যাপক REST API-এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম্যাটিকভাবে পরিচালনা করুন।
গোপনীয়তা & GDPR টুলস
নিয়ন্ত্রক সম্মতির জন্য অন্তর্নির্মিত আনসাবস্ক্রাইব ব্যবস্থাপনা, বাউন্স হ্যান্ডলিং এবং ডেটা এক্সপোর্ট টুলস।
কেন Hostinger-এ Listmonk রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।