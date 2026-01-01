এক ক্লিকে Jellystat স্থাপন করুন।
ওপেন-সোর্স স্ট্যাটিস্টিক্স ও ইনসাইটস ড্যাশবোর্ড Jellyfin মিডিয়া সার্ভারের জন্য বিস্তারিত প্লেব্যাক ট্র্যাকিং এবং ব্যবহারকারী অ্যানালিটিক্স সহ।
Jellystat-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Jellystat দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
Jellystat হলো একটি ওপেন-সোর্স স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাপ্লিকেশন, যা বিশেষভাবে Jellyfin মিডিয়া সার্ভারের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং Plex-এর জন্য Tautulli-এর অ্যানালিটিক্স স্টাইল দ্বারা অনুপ্রাণিত। এটি আপনার Jellyfin সার্ভারের API-এর সাথে কানেক্ট হয় এবং ক্রমাগত প্লেব্যাক ডেটা, ইউজার অ্যাক্টিভিটি ও লাইব্রেরি তথ্য সংগ্রহ করে, ইন্টারেক্টিভ চার্ট এবং বিস্তারিত প্রতি-ইউজার ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সবকিছু উপস্থাপন করে।
একটি VPS-এ Jellystat সেল্ফ-হোস্ট করা আপনার দেখার ইতিহাস এবং সার্ভার অ্যানালিটিক্সকে সম্পূর্ণরূপে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখে, থার্ড-পার্টি ট্র্যাকিং সার্ভিস থেকে মুক্ত রেখে। একটি বান্ডেল করা PostgreSQL ডেটাবেস কন্টেইনার আপডেট জুড়ে ঐতিহাসিক প্লেব্যাক ডেটা সংরক্ষণ করে, এবং বিল্ট-ইন ব্যাকআপ সিস্টেম আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স ও কনফিগারেশন সংরক্ষণ করে যাতে অ্যানালিটিক্স ম্যানুয়াল এক্সপোর্ট ছাড়াই আপগ্রেড এবং মাইগ্রেশন জুড়ে টিকে থাকে।
Jellystat-এর মূল ফিচারগুলো
প্লেব্যাক ট্র্যাকিং
প্রতিটি জেলিফিন স্ট্রিম ব্যবহারকারী, আইটেম, ডিভাইস এবং দেখার সময়কাল সহ রেকর্ড করা হয় যাতে আপনার কাছে মিডিয়া সার্ভার কার্যকলাপের একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস থাকে।
ব্যবহারকারীর কার্যকলাপের অন্তর্দৃষ্টি
প্রতি-ব্যবহারকারী ড্যাশবোর্ডগুলি দেখার সময়, পছন্দের বিষয়বস্তু এবং পরিবারের সকলের দেখার ধরণ দেখায়, যা মিডিয়া ব্যবহারের স্বচ্ছ বিভাজন প্রদান করে।
লাইব্রেরি পরিসংখ্যান
ধরণ, কোডেক এবং রেজোলিউশন অনুসারে চলচ্চিত্র, শো এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আপনার মিডিয়া লাইব্রেরির আকার প্রকাশ করে।
বিল্ট-ইন ব্যাকআপ
জেলিষ্ট্যাট ডেটাবেসের জন্য এক-ক্লিকে ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার আপগ্রেড, মাইগ্রেশন এবং হোস্ট পরিবর্তনের সময় আপনার ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান সুরক্ষিত রাখে।
নিরাপদ অথেনটিকেশন
JWT-ভিত্তিক লগইন সাইন-ইন করার জন্য জেলিফিন ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্টের উপর নির্ভর না করে অ্যানালিটিক্স ড্যাশবোর্ডকে সর্বজনীন অ্যাক্সেস থেকে সুরক্ষিত রাখে।
কেন Hostinger-এ Jellystat রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।