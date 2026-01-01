এক ক্লিকে ইনস্টলেশনে ফ্লেক্সগেট স্থাপন করুন।
আরএসএস ফিড, টরেন্ট সাইট এবং আরও অনেক কিছু থেকে মিডিয়া ডাউনলোড ও পরিচালনার জন্য শক্তিশালী অটোমেশন টুল।
FlexGet-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
FlexGet দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
FlexGet একটি বহুমুখী অটোমেশন টুল যা RSS, টরেন্ট সাইট, ইউজনেটের ইনডেক্সার এবং আরও অনেক উৎস থেকে কন্টেন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পর্ব এবং সিনেমার মেটাডেটা সংগ্রহ করে, আপনার মানের নিয়ম অনুযায়ী রিলিজগুলি ফিল্টার করে, আপনার বিদ্যমান লাইব্রেরির সাথে ডুপ্লিকেটগুলি সরিয়ে ফেলে এবং মিলে যাওয়া ডাউনলোডগুলি টরেন্ট ক্লায়েন্ট, ইউজনেটের ডাউনলোডার বা পোস্ট-প্রসেসিং স্ক্রিপ্টগুলিতে হস্তান্তর করে — সবই একটি একক ডিক্লারেটিভ YAML কনফিগ দ্বারা পরিচালিত হয়।
একটি VPS-এ FlexGet স্ব-হোস্টিং আপনার অটোমেশনকে সর্বদা চালু রাখে যাতে ফিডগুলি কখনও রিলিজ উইন্ডো মিস না করে। এটি Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd এবং বৃহত্তর মিডিয়া-সার্ভার স্ট্যাকের সাথে এমন একটি শিডিউলিং গ্লু হিসাবে সংযুক্ত হয় যা সবকিছুকে সচল রাখে।
FlexGet-এর মূল ফিচারগুলো
YAML-চালিত স্বয়ংক্রিয়করণ
প্রতিটি ফিড, ফিল্টার, রূপান্তর এবং ডাউনলোড লক্ষ্য একটি একক কনফিগ ফাইলে ঘোষণা করুন — যা সংস্করণ-নিয়ন্ত্রণ করা এবং একাধিক ইনস্ট্যান্সে প্রতিলিপি করা সহজ।
শত শত ইন্টিগ্রেশন
টরেন্ট সাইট, আরএসএস ফিড, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, এবং আরও অনেক কিছুর জন্য বিল্ট-ইন প্লাগইন।
সিরিজ এবং সিনেমার সন্ধান
বিভিন্ন প্রদানকারী জুড়ে শো এবং সিনেমা ট্র্যাক করে, আপনার লাইব্রেরির সাথে সদৃশগুলি সরিয়ে দেয় এবং শুধুমাত্র আপনার গুণমান ও ভাষার নিয়মগুলির সাথে মেলে এমন রিলিজগুলি নিয়ে আসে।
ওয়েব ইউআই এবং রেস্ট এপিআই
সারিবদ্ধ কাজগুলি ব্রাউজ করুন, ম্যানুয়ালি রান ট্রিগার করুন এবং ব্রাউজার থেকে ইতিহাস পরিদর্শন করুন — অথবা JSON REST API এর মাধ্যমে সবকিছু স্বয়ংক্রিয় করুন।
শিডিউলিং এবং ট্রিগার
ক্রন-স্টাইল শিডিউল, ফাইল-সিস্টেম ট্রিগার এবং ওয়েবহুক এন্ট্রি পয়েন্ট ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু রাখে।
কেন Hostinger-এ FlexGet রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।